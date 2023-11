Ace Combat 7 : Skies Unknown s’est écoulé à plus de cinq millions de copies dans le monde

Voler jusqu’aux étoiles, ou presque

Licence débutée en 1993 sur arcade, avant de débarquer sur PlayStation en 1995, Ace Combat brillait, un temps, par sa maîtrise du combat aérien, via un gameplay énergique et néanmoins complet. La franchise coulera des jours heureux, sans jamais faire d’énormes vagues sur le plan des ventes, et ce pendant près de vingt-cinq années. Un succès suffisant pour permettre à Bandai Namco quelques facéties, avec notamment la sortie de Ace Combat Infinity, un opus entièrement pensé pour le free-to-play sur PlayStation 3, dont les serveurs tournèrent tout de même quatre longues années.

Mais il faut le dire, c’est bien avec Ace Combat 7 : Skies Unknown que la franchise connaîtra sa véritable consécration. Non seulement le titre est très bien accueilli par la critique, recueillant une moyenne de 80 sur Metacritic (on vous renvoie d’ailleurs à notre test de 2019), mais en plus il se vend plutôt bien. Un an et demie après sa sortie, sur PC, Xbox One et PlayStation 4, il avait déjà atteint les 2 millions de copies vendues à travers le monde. Il ne tarda pas, ensuite, à dépasser son aîné le mieux reçu jusque là, Distant Thunder, trônant pourtant à 2,6 millions d’exemplaires écoulés.

En janvier prochain, Ace Combat 7 fêtera ses cinq années d’existence. Avant cela, le titre accède à un nouveau stade en termes de ventes, plutôt symbolique. Le titre du studio Project Aces viendrait en effet de dépasser les cinq millions de copies vendues, tous supports confondus, ce que Bandai Namco nous apprend via un tweet. Une excellente nouvelle, pour un titre qui poussait tous les potards au maximum, autant en termes de qualité graphique que d’ambition de manière générale. Après un tel succès, on espère que le prochain opus de la série, annoncé en 2021, saura poursuivre dans la même voie.