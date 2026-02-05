La pénurie de RAM a un impact sur la sortie de la Steam Machine, Valve donne des nouvelles

La facture devrait être salée

La crise de la RAM épargne peu de monde dans la tech’, et Valve ne le sait que trop bien. Dans un nouveau billet de blog, on apprend ainsi que si la Steam Machine doit toujours sortir lors de ce premier semestre, la pénurie de mémoire est une grande épine dans le pied de Valve, l’obligeant à revoir certains de ses plans :

« Lorsque nous avons révélé ces produits en novembre, nous espérions être en mesure d’annoncer rapidement leur tarification et leur date de sortie. Cependant, comme vous le savez peut-être, l’industrie connait actuellement une pénurie grandissante de mémoire et de stockage. Cette situation entraine une hausse du cout des composants essentiels, ce qui nous oblige à réévaluer la date de sortie et à revoir nos prix, en particulier pour la Steam Machine et le Steam Frame. Notre ambition de lancer les trois appareils d’ici à la fin du premier semestre de l’année est toujours d’actualité. Cependant, il nous reste encore du travail à accomplir pour fixer des prix et des dates de commercialisation définitifs, et nous devons surveiller de près l’évolution rapide des circonstances entourant ces deux aspects. Nous ferons le maximum pour vous informer de l’avancement de nos projets dès que de nouvelles informations seront disponibles. »

On se doutait déjà que la Steam Machine ne serait pas donnée, mais ce genre de message nous fait craindre un prix encore plus élevé que prévu, avec une sortie qui a peut-être été décalée de quelques semaines en interne. De plus, de nombreux détails sont encore à régler sur la machine, Valve indiquant actuellement travailler sur sur diverses choses pour améliorer le rendu des jeux :

« Pour le moment, nous travaillons sur différents aspects : la norme HDMI VRR, l’amélioration de la mise à l’échelle et l’optimisation des performances avec le lancer de rayons (ray tracing). Nous abordons donc ce problème sous plusieurs angles. »

Vous l’aurez compris, Valve n’est pas encore prêt à donner une date de sortie pour la Steam Machine, qui n’arrivera sans doute pas lors de ce premier trimestre, mais sans doute un peu plus tard au printemps.