La pénurie de RAM a un impact sur la sortie de la Steam Machine, Valve donne des nouvelles

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Avec sa Steam Machine, Valve veut frapper un grand coup en proposant une machine hybride entre PC et console, qui pourrait séduire beaucoup d’utilisateurs. Du moins, à condition de proposer un prix décent, et à ce sujet, Valve reste encore très secret. De même pour la date de sortie de sa machine. On a aujourd’hui quelques nouvelles concernant la Steam Machine et les autres accessoires prévus en parallèle, et tout porte à croire que Valve est ici bien en difficulté.

