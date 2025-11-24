Le prix de la Steam Machine sera plus proche de celui d’un PC plutôt que de celui d’une console

Préparez-vous à une grosse facture

Est-ce que la Steam Machine se positionnera davantage vers le prix d’une PS5, ou plutôt celui d’une PS5 Pro, voire plus haut ? C’est la grande question qui ressortait de la présentation de la console de Valve. Aujourd’hui, plusieurs indices ont été disséminés dans la presse concernant le prix de cette machine, à commencer par les propos de Pierre-Loup Griffais (développeur SteamOS) au micro de Friend Per Second (sur la chaîne SkillUp).

Le prix n’aurait effectivement pas encore été totalement fixé en interne selon lui, et même si Valve cherchera à bien se positionner pour offrir un bon rapport qualité-prix, il faut s’attendre à ce que la Steam Machine soit affiché à un prix plus proche d’un PC avec une configuration équivalente, plutôt qu’à un prix avoisinant celui des consoles traditionnelles :

« Je pense que si vous assemblez un PC avec des composants et que vous obtenez un niveau de performance similaire, c’est dans cette fourchette de prix que nous visons. Idéalement, nous serions très compétitifs et proposerions une offre intéressante, mais nous travaillons actuellement à améliorer cela. Il est difficile pour le moment d’avoir une idée précise du prix final, car de nombreux facteurs fluctuent. »

Si le prix de la Steam Machine se rapproche de celui d’un PC équivalent, alors pourquoi préférer cette console plutôt que le PC ? Griffais précise que la machine offrira tout de même quelques avantages, notamment pour son aspect plus compact :

« Notre objectif est évidemment de proposer un excellent rapport qualité-prix. De plus, certaines fonctionnalités sont particulièrement difficiles à reproduire lorsqu’on assemble soi-même son PC gamer. Le format compact et le niveau sonore, ou plutôt l’absence de bruit, sont vraiment impressionnants, et nous sommes impatients que les utilisateurs découvrent à quel point il est silencieux. »

De bons arguments qui seront tout de même à remettre en perspective une fois le prix connu. Une chose est désormais presque certaine, cette Steam Machine ne sera ni bradée, ni donnée.