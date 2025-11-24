Le prix de la Steam Machine sera plus proche de celui d’un PC plutôt que de celui d’une console

Lors de l’annonce de la Steam Machine, Valve s’est bien gardé de dévoiler son prix. Sans doute parce qu’il n’a pas encore été tout à fait fixé, et parce qu’il devrait changer la perspective que l’on peut avoir de cette machine hybride à mi-chemin entre une console et un PC. Car les premiers échos que l’on peut avoir autour du tarif de cette Steam Machine ne sont pas des plus rassurants pour notre compte en banque.

