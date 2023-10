La nouvelle PS5 nécessiterait une connexion internet pour l’installation du lecteur de disques (mais juste une fois)

Une sécurité nécessaire ?

Si l’on en croit les images du bundle de cette nouvelle PS5 avec Call of Duty: Modern Warfare III (relayée par l’insider Charlie Intel), on peut voir dans les petites lignes que l’installation du lecteur de disques détachable nécessiterait une connexion internet obligatoire. Du moins, uniquement pour l’installation de dernier, et pas après. On ne sait pas si cela concerne aussi le modèle Standard sur lequel un lecteur est directement attaché à la console, contrairement au modèle Digital.

Ce qui peut être une sécurité afin de vérifier que le modèle de lecteur installé est bien fabriqué par Sony et non une entreprise tiers, car cela pourrait être un marché potentiel (comme les façades de la PS5). Cela n’empêche pas certains utilisateurs de se poser la question de la conservation de la console et de sa préservation. Si le serveur mis en place pour vérifier cette connexion entre le lecteur et la console n’est plus disponible d’ici une quinzaine d’années (encore faudra-t-il trouver une console neuve), sera-t-il toujours possible d’utiliser la console ? Il est sans doute trop tôt pour s’alarmer sur la question et Sony n’a pas encore répondu à cette information.

Hey @dark1x I know you don’t like it when games don’t come on a Disc, but how do you feel about the PS5 disc drive not being able to work without an internet first? pic.twitter.com/5vrkJZmyxW — Thunderclart (@Thunder_clart) October 25, 2023