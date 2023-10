La date de sortie de la nouvelle PS5 serait déjà connue, mais toujours rien pour la France

Avec cette nouvelle PS5 Slim qui ne dit pas vraiment son nom, Sony entend bien rebooster les ventes de sa console tout en s’assurant de meilleurs bénéfices. Cette nouvelle PS5 a pour but de remplacer le modèle existant et si rien ne change à l’intérieur, l’extérieur promet d’être assez différent grâce à ce lecteur de disque détachable. Avant de pouvoir poser les mains dessus, il faudra attendre que cette nouvelle version sorte aux Etats-Unis, et on sait maintenant quand grâce à une fuite en provenance de Dealabs et de billbil-kun, qui sont toujours les premiers sur les fuites de bundles ou sur celles concernant les jeux PlayStation Plus.