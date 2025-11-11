La Nintendo Switch et la Switch 2 se mettent à jour avec la version 21.0, voici ce qu’elle apporte

Quelques ajustements pour vous faciliter la vie

Au programme de cette mise à jour 21.0.0 pour les deux consoles Switch, des petits détails qui ne viendront pas bousculer votre utilisation quotidienne, mais Nintendo est enclin à vouloir rendre certaines tâches un peu plus claires et ergonomiques. Comme le fait de pouvoir annuler tous les téléchargements en cours de manière simple, ou l’apparition de symboles au-dessus des icônes de jeu dans le menu HOME, afin de vous indiquer s’il s’agit là d’un jeu physique ou d’une version dématérialisée.

Du côté de la Switch 2, la mise à jour est plus conséquente en s’attaquant à des domaines exclusivement liés à la console, comme le Game Chat. Dorénavant, votre jeu ne se mettra plus en attente lors de son utilisation, et le chat se poursuivra si vous passez du mode docké au mode portable, tandis que le son panoramique pourra être désactivé. On notera également quelques changements à l’image de l’option permettant d’ajuster la taille de l’écran qui devient plus facile à utiliser, ou encore les options « Stable » et « Faible latence » qui apparaissent désormais dans la section Son de la machine.

Le patch note complet de la mise à jour 21.0.0 pour la Switch 2 est disponible sur le site de Nintendo, tout comme le patch note de cette même update pour la Switch.