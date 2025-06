La licence Little Nightmares sera au centre de son propre showcase, une date en vue pour Little Nightmares III ?

Avec le retour du premier Little Nightmares ?

Enfin, Little Nightmares III va donner de ses nouvelles. Le jeu avait disparu des radars, mais Bandai Namco avait en tête une stratégie de communication bien établie. L’éditeur prévoit en réalité d’organiser un Little Nightmares Showcase ce 24 juin à 21 heures (heure de Paris), dans lequel il devrait sans doute donner plus d’informations sur ce troisième épisode. Et lorsque l’on parle de plus d’informations, on pense en premier lieu à une date de sortie définitive pour ce titre qui s’est trop fait attendre et qui doit normalement bien arriver en 2025.

Mais il est aussi intéressant de noter qu’il s’agit d’un Little Nightmares Showcase, et pas d’un Little Nightmares III Showcase. Bandai Namco ne précise rien d’autres à ce sujet, mais on peut en tout cas s’attendre à ce que cet épisode ne soit pas le seul mis en avant durant la présentation.

La logique voudrait que le fameux Little Nightmares Enhanced Edition soit annoncé à cette occasion, après une fuite qui avait teasé son existence. Il est aussi possible que l’éditeur nous parle d’un éventuel spin-off (qui sait) ou d’autres projets qui graviteraient autour de la licence, pas forcément en lien direct avec un jeu (une adaptation ?). Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir cela.