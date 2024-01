Le premier Little Nightmares pourrait revenir dans une nouvelle édition sur PS5 et Xbox Series

Le retour de Six ?

C’est en tout cas ce que semble indiquer l’ESRB (qui est l’organisme de classification américain) avec une page qui a maintenant été mise hors-ligne, mais qui a été vue et confirmée par Gematsu. Sur cette page, on pouvait voir qu’un certain Little Nightmares: Enhanced Edition était listé sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. De quoi indiquer un potentiel remaster pour le jeu, qui ferait écho à un autre listing de l’organisme sud-africain, enregistré l’année dernière.

Avec la sortie de Little Nightmares III dans le viseur, rien d’étonnant à voir Bandai Namco remettre le premier épisode sur le devant de la scène avec une nouvelle version. On ne sait cependant pas ce que cette dernière embarquera et s’il s’agira d’un vrai remaster en bonne et due forme, ou d’un simple portage. Pour le moment, l’éditeur n’a pas confirmé l’existence d’un tel projet, mais ce genre de listing est souvent annonciateur d’une officialisation dans la foulée.