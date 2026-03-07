Gang of Dragon : Nagoshi Studio se retrouve en difficulté suite au retrait prochain de NetEase

NetEase doing NetEase things

L’information vient de Bloomberg et ses journalistes Takashi Mochizuki et Zheping Huang, le studio Nagoshi, fondé par l’ancien de SEGA Toshihiro Nagoshi, se retrouve dans une mauvaise posture pour boucler Gang of Dragon. Leur tout premier jeu récemment annoncé aux Game Awards 2025 va en effet faire les frais d’un nouveau retrait de NetEase au sujet du financement d’un de ses studios poulains, quelques semaines après Anchor Point.

L’équipe de développement aurait été informée ce vendredi 7 mars de la nouvelle, et un porte-parole de NetEase a confirmé auprès de Bloomberg que le financement va se stopper à partir de mai. Un véritable coup de frein pour Toshihiro Nagoshi qui a créé son studio en 2021, et qui souhaitait faire une sorte de Yakuza à sa sauce avec une annonce coup de poing révélant par ailleurs la présence du charismatique Ma Dong-Seok en tant que personnage principal.

La raison qui a motivé ce retrait de la part de NetEase se situerait au niveau des 7 milliards de yens supplémentaires (environ 38 millions d’euros) nécessaires au bouclage du projet, selon un anonyme proche du dossier. À présent, c’est une course contre-la-montre qui débute pour Nagoshi Studio, en sachant que les quelques demandes de financement apparemment déjà exécutées se seraient révélées vaines.

Et le coup de pression est d’autant plus réel que NetEase a exigé que le studio parvienne à terminer son financement sous peine de récupérer les droits de la marque. D’éventuelles négociations resteraient possibles, mais là encore, uniquement si Nagoshi Studio se débrouille à aller au bout.