Gang of Dragon : Les choses semblent se compliquer pour Nagoshi Studios, dont la chaîne YouTube vient de disparaitre

Un mauvais signe de plus

Le forum Reddit de la saga Yakuza – qui s’intéresse forcément de près à ce qui se trame autour de ce jeu très similaire – a pu se rendre compte il y a quelques heures que la chaîne YouTube de Nagoshi Studios avait tout simplement disparu. La vidéo d’annonce de Gang of Dragon ne peut donc plus être trouvée à la source, et c’est en tombant sur la chaîne des Game Awards (là où le jeu a été annoncé) que vous aurez le plus de chance de croiser cette bande-annonce.

Le retrait de cette chaîne n’est évidemment pas un bon signe pour un studio que l’on sait être en difficulté. Il pourrait là s’agir d’un signal que NetEase a bien coupé les vivres de cette équipe, ce qui ne rend pas du tout confiant pour l’avenir du projet. Si de nouveaux investisseurs peuvent être trouvés pour relancer la machine, on sait à quel point ce genre d’appel d’offres n’est pas souvent concluant dans l’industrie, surtout pour des projets aussi coûteux. Puisque l’on approche du mois de mai, qui semble être une date butoir pour NetEase, il y a de quoi être inquiet.