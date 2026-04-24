Gang of Dragon : Les choses semblent se compliquer pour Nagoshi Studios, dont la chaîne YouTube vient de disparaitre
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Rédigé par Jordan
Depuis que NetEase a coupé les vivres à de nombreux studios et projets, les annulations s’enchaînent à vitesse grand V et même les grands noms du secteur n’échappent pas à ce revirement de stratégie. Parmi tous les investissements effectués par l’éditeur, on pensait que celui qui concernait Nagoshi Studios était le moins susceptible d’être retiré, mais cette naïve pensée a été contredite lorsque NetEase a découvert que le projet Gang of Dragon demandait encore trop d’investissement. L’éditeur a ainsi annoncé que le financement serait stoppé début mai, et on pourrait en voir aujourd’hui de nouvelles conséquences.
Un mauvais signe de plus
Le forum Reddit de la saga Yakuza – qui s’intéresse forcément de près à ce qui se trame autour de ce jeu très similaire – a pu se rendre compte il y a quelques heures que la chaîne YouTube de Nagoshi Studios avait tout simplement disparu. La vidéo d’annonce de Gang of Dragon ne peut donc plus être trouvée à la source, et c’est en tombant sur la chaîne des Game Awards (là où le jeu a été annoncé) que vous aurez le plus de chance de croiser cette bande-annonce.
Le retrait de cette chaîne n’est évidemment pas un bon signe pour un studio que l’on sait être en difficulté. Il pourrait là s’agir d’un signal que NetEase a bien coupé les vivres de cette équipe, ce qui ne rend pas du tout confiant pour l’avenir du projet. Si de nouveaux investisseurs peuvent être trouvés pour relancer la machine, on sait à quel point ce genre d’appel d’offres n’est pas souvent concluant dans l’industrie, surtout pour des projets aussi coûteux. Puisque l’on approche du mois de mai, qui semble être une date butoir pour NetEase, il y a de quoi être inquiet.
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Date de sortie : N/C