Après Yakuza, Toshihiro Nagoshi dévoile son nouveau projet très similaire, Gang of Dragon

Ma Dong-seok crève déjà l’écran

Toshihiro Nagoshi a finalement quitté SEGA pour refaire du Yakuza, et ce n’est pas les fans de la série qui vont se plaindre de cela. Gang of Dragon semble reprendre tous les éléments de la saga de RGG Studio, en nous faisant visiter le quartier de Kabukicho à Tokyo, pour coller deux-trois mandales à la pègre japonaise. Ou deux-trois balles, puisque ce qui diffère ici, c’est que notre protagoniste n’aura pas peur de troquer ses poings pour de vraies armes blanches ou des armes à feu.

On voit que le ton est un peu moins décalé que les Yakuza ici (du moins dans cette première vidéo), et on a très envie de prendre le personnage au sérieux tant il en impose. Il faut dire que l’acteur Ma Dong-seok (Dernier train pour Busan, Les Éternels) prête ses traits au protagoniste, ce qui aide à cela, et son physique imposant aura pour but de nous montrer la puissance du personnage. Notre héros se nommera ici Shin Ji-seong et sera membre d’un syndicat du crime basé à Kabukicho. Sa vie va basculer lorsque des conflits vont éclater dans cette zone.

Pas encore de date de sortie pour ce Gang of Dragon, qui n’a confirmé qu’une version PC pour le moment.