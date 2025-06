Konami va organiser son propre showcase qui parlera surtout de Metal Gear Solid Delta et Silent Hill f

Deux jeux… et plus encore ?

Dans ce nouveau format, Konami promet de nous donner des informations sur deux jeux précis, à savoir Metal Gear Solid Delta: Snake Eater et Silent Hill f. Le premier doit sortir dans le courant du mois d’août, tandis que le second arrivera un peu plus tard, et a récemment été au programme du dernier State of Play de Sony.

Konami déclare que son Konami Press Start devrait durer environ 37 minutes, et seuls ces deux jeux sont cités, ou presque. L’éditeur précise surtout que l’on devrait en apprendre sur ces deux titres, « et plus encore ».

Avant de s’enthousiasmer, il se peut que Konami parle de projets annexes autour de ces jeux, comme des goodies ou autres. Mais on ne peut pas s’empêcher de se demander si ce n’est pas là le bon moment pour annoncer le volume 2 d’une compilation Metal Gear Solid, qui doit bien arriver un jour ou l’autre. Tout comme on peut espérer que ce ne soit pas le seul jeu Silent Hill au programme. Pour d’autres licences, on reste plus prudents et on ne misera rien sur la potentielle apparition d’une Castlevania.

Ce Konami Press Start est prévu pour le 12 juin à 15 heures, heure de Paris. Le rendez-vous est pris.