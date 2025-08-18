Kirby Air Riders sera la prochaine exclusivité Switch 2 à avoir droit à son Nintendo Direct, prévu le 19 août

Un Direct XXL pour le jeu

Annoncé lors du Nintendo Direct consacré à la Nintendo Switch 2, Kirby Air Riders sera l’une des grosses cartouches de Nintendo cette année pour sa nouvelle console. Afin de nous le présenter de manière plus concrète, le constructeur nous donne rendez-vous demain, le 19 août à 15 heures pétantes pour un Kirby Air Riders Direct.

Et pensez bien à réserver un long créneau pour regarder ce Nintendo Direct, puisqu’il sera long. Du moins à l’échelle d’un Nintendo Direct. Nintendo précise via son application Nintendo Today que ce Kirby Air Riders Direct va durer pas moins de 45 minutes. Sans doute parce que Masahiro Sakurai – qui est aux commandes de cet épisode – aime beaucoup parler, et ça tombe bien, puisqu’on aime aussi l’entendre.

Durant ce temps, on devrait donc en apprendre beaucoup sur ce jeu de courses atypique, ne serait-ce que sa date de sortie qui devrait être annoncée. Aux dernières nouvelles, le jeu était toujours prévu pour cette année 2025 sur Switch 2.