Nos premières impressions sur Kirby Air Riders, un titre dynamique et plaisant malgré quelques doutes

Un gameplay facile à appréhender, mais difficile à maîtriser

Notre session de jeu a démarré par une découverte du gameplay via les différents tutoriels. L’occasion de constater une facilité dans la prise en main plutôt appréciable. Il faut savoir que notre bolide avance tout seul, la clé pour la victoire consiste donc à user de tous les stratagèmes possibles offerts par le jeu pour obtenir des boosts de vitesse.

Le premier consiste à utiliser la touche B pour ralentir notre bolide en restant appuyé jusqu’à charger une barre de puissance permettant de libérer un boost. Bien utilisée, cette technique peut se combiner avec des dérapages pour obtenir les meilleures trajectoires. Lors des sauts, notre bolide peut planer quelques instants et l’objectif, en contrôlant son inclinaison, est de parvenir à atterrir à l’horizontale de la route pour bénéficier d’un petit boost de vitesse.

Enfin, il est également possible de vaincre les ennemis se trouvant sur le circuit via des coups circulaires, les absorber ou d’user de compétences spéciales pour obtenir là aussi un surplus d’accélération. Nous n’avons cependant pas pu expérimenter les courses puisque notre session était plutôt tournée vers le mode City Trial.

City Trial : un mode chaotique au premier abord

C’est avec la confusion du Nintendo Direct que nous nous sommes lancés dans cette première partie du mode City Trial. Nous étions quatre joueurs humains accompagnés de CPU pour cette session. On ne va pas se le cacher, les premières parties dans ce mode sont assez chaotiques. On est bombardé d’informations entre les différents véhicules, les nombreux bonus disposés çà et là sur la carte, les objets à utiliser, les autres concurrents et enfin les événements aléatoires.

Notre première partie s’est donc résumée à foncer un peu partout et à récupérer tout ce qui se trouvait sur notre passage pendant cinq minutes. Le problème, c’est qu’à ramasser n’importe quoi notre véhicule était devenu incontrôlable, car trop rapide. À l’issue de ce délai, il s’est avéré que via les bonus ramassés, notre bolide était plutôt adapté à du destruction derby en arène, épreuve à laquelle nous avons ensuite pu participer.

Pour la deuxième partie, nous avons décidé de tenter une approche un peu plus stratégique en privilégiant la vitesse et le contrôle aérien tout en récupérant un bolide dont la principale force est sa capacité de planage. Un choix payant puisqu’une épreuve nécessitant de planer avec précision dans des anneaux pour marquer le maximum de points était proposée et que nous avons pu la remporter.

En revanche, nous avons trouvé dommage le fait que le vote des joueurs concernant l’épreuve finale ne détermine pas un choix identique à tous selon la majorité, mais qu’à la place chacun se retrouve séparé dans l’épreuve qu’il a choisi.

De sérieux doutes sur la rejouabilité

En nous basant sur l’expérience de cette session et sur la présentation du Nintendo Direct, on ne peut s’empêcher de se poser une simple question : est-ce que le contenu est suffisamment varié ?

Concernant le mode City Trial, ce dernier ne propose qu’une seule carte avec seulement quelques événements aléatoires, mais qui ne semblent pas chambouler radicalement le déroulement d’une partie. On rejoue alors le même schéma, la même boucle de gameplay de parties en parties toutes les 5-10 minutes. Sauf si tout n’a pas été révélé, les types d’épreuves finales ne paraissent pas nombreux non plus.

On ne peut pas réellement se prononcer sur les courses pour le moment, mais sans la présence d’un mode un minimum scénarisé ou à minima proposant une certaine forme de progression (déblocage de pilotes ou de bolides par exemple) la lassitude pourrait vite arriver, comme ce fut le cas sur le récent Mario Strikers.

Nous restons donc curieux concernant ce titre, car bien que le gameplay se soit montré plaisant manette en main, la peur de voir l’ennui venir pointer le bout de son nez trop rapidement reste présente.