King of Meat : Le hack’n slash d’Amazon Games sortira en octobre

Le mois d’octobre qui se profile à l’horizon est l’un des plus chargés jamais connus côté sorties. Et les annonces ne s’arrêtent pas. Durant la Gamescom, des tas de jeux ont été calés pour une sortie en octobre, comme King of Meat qui vient s’ajouter à cette trop longue liste. Le hack’n slash loufoque édité par Amazon a eu droit à une nouvelle bande-annonce durant le salon allemand pour nous montrer davantage de gameplay tout en précisant sa date de sortie.

Jaquette de King of Meat
King of Meat
pc
ps5
xbox series
switch

Date de sortie : N/C

