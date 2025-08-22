King of Meat : Le hack’n slash d’Amazon Games sortira en octobre

Un test technique commence dès demain

Dans ce jeu coopératif jusqu’à 4, vous participerez à une émission de télé pas comme les autres avec des défis à accomplir et des monstres à abattre dans des donjons très particuliers, qui seront plus d’une centaine au lancement. Amazon annonce que King of Meat sera disponible dès le 7 octobre prochain sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series, au prix standard de 29,99 €.

Avant cette date, Amazon proposera un test technique pour essayer le jeu. Dès le 23 août prochain à 19 heures, vous aurez 24 heures pour essayer gratuitement ce King of Meat sur les différentes plateformes. Et si vous préférez visionner du contenu autour du jeu via des partenaires affiliés sur Twitch, il vous suffira de regarder 30 minutes de live pour obtenir une récompense Bêta qui vous sera transférée sur votre compte (si votre compte Twitch est bien lié à vos autres plateformes).

Pour en savoir plus sur King of Meat, vous pouvez consulter notre dernier aperçu réalisé lors du Summer Game Fest ou bien vous référer à notre interview de Mike Green et Jonny Hopper du studio Glowmade, l’équipe derrière ce projet.