King of Meat : Amazon annonce la fermeture des serveurs, après avoir licencié une partie du studio

Le roi déjà déchu

King of Meat aura certes eu droit à un répit de quelques mois pour voir si les choses peuvent s’inverser, mais Amazon n’est pas très connu pour sa grande patience. On apprend aujourd’hui que la fermeture des serveurs du jeu est désormais actée, et aura lieu ce 9 avril prochain. Ce qui veut dire qu’après cette date, King of Meat ne sera plus jouable et disparaitra totalement de la circulation. Si vous avez acheté le jeu, vous pourrez procéder à un remboursement :

« Malgré la créativité et l’innovation dont Glowmade a fait preuve pour King of Meat, le jeu n’a malheureusement pas rencontré le succès escompté. Par conséquent, nous avons pris la difficile décision de mettre fin à notre investissement dans le jeu, et les serveurs de King of Meat fermeront le 9 avril 2026. Les joueurs pourront accéder à tout le contenu existant et y jouer jusqu’à cette date. Nous vous encourageons donc à profiter pleinement du temps qu’il vous reste en jeu avec vos camarades. Tous les joueurs ayant acheté King of Meat recevront un remboursement intégral dans les prochaines semaines de la part des plateformes. »

Naturellement, la version Switch qui était planifiée pour ce début d’année part elle aussi à la poubelle. Il ne vous reste donc que quelques semaines pour enchaîner quelques parties, même si – à en juger par les chiffres Steam qui comptent une quinzaine de personnes au quotidien sur le jeu – vous êtes assez peu nombreux à vouloir le faire.