Test King of Meat – Un party game déjanté à moitié cuit

Jaquette de King of Meat
King of Meat
pc
ps5
xbox series
switch

Date de sortie : 07/10/2025

  • Un univer loufoque et satirique
  • Des combats percutants et dynamiques
  • Fun à plusieurs
  • Un éditeur de niveaux puissant et prometteur
  • Une bonne mise en scène chaotique
  • Le doublage français de qualité
  • Un platforming lourd et frustrant dans certains donjons
  • Une progression parfois trop lente et mal équilibrée
  • Un humour clivant qui ne plaira pas à tout le monde
  • Un contenu solo limité et vite redondant
7.5

En définitive, King of Meat est une belle surprise venue d’un studio qui ose sortir des sentiers battus. Glowmade réussit à livrer une expérience multijoueur aussi absurde que dynamique où la coopération et le chaos s’entremêlent dans une ambiance de show télévisé parodique. L’humour british, l’énergie des combats et la richesse de l’éditeur de niveaux donnent au jeu une vraie personnalité. Sur ce plan, difficile de ne pas saluer la vision d’un studio qui préfère ça à la conformité. Mais derrière ce vernis réjouissant, King of Meat souffre de quelques failles notables avec un platforming maladroit, une progression mal équilibrée et une courbe d’expérience qui peine à récompenser les efforts des joueurs les plus investis. Ces défauts n’entachent pas totalement le plaisir immédiat, mais ils freinent son potentiel à long terme. Reste que Glowmade a posé les bases d’un party game créatif, vivant et évolutif, dont la réussite dépendra largement de la communauté et du suivi post-lancement.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

