Kiln : L’étrange jeu multijoueur de Double Fine sort aujourd’hui, une première feuille de route a été dévoilée
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Rédigé par Jordan
Kiln est décidément un sacré pari pour Double Fine. Chaque jeu du studio l’est après tout, et on est désormais habitué à être surpris à l’annonce de chaque nouveau projet, mais ce jeu multijoueur était encore moins inattendu. Le verdict va tomber aujourd’hui pour Double Fine, qui espère que le public sera au rendez-vous. Et pour le rassurer sur la longévité du jeu, même s’il ne s’agit pas d’un jeu service, le studio nous dévoile une première feuille de route.
Un jeu qui profitera d’un support sur toute l’année
Kiln sort ce 23 avril et Double Fine veut nous faire comprendre que son équipe a encore plein d’idées pour améliorer l’expérience sur le long terme. Dès aujourd’hui, vous pourrez découvrir 5 maps, et ce n’est là que le début. Le suivi post-lancement sera assuré dès la semaine prochaine avec des nouveautés qui arriveront de manière hebdomadaire, du moins pour le premier mois d’existence du jeu. On retrouvera par exemple une nouvelle map d’ici 15 petits jours, tandis que des éléments de décoration pour nos poteries seront ajoutés les autres semaines.
Il faudra ensuite attendre l’été pour découvrir deux cartes supplémentaires ainsi que des ajouts du côté du système de progression et d’autres missions. C’est à la fin de l’année que le mode Photo sera intégré à l’expérience, en plus de nouveaux défis. En bref, cette année au moins, Kiln aura droit à pas mal de nouveautés, a priori gratuites.
Kiln est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il est compris dès aujourd’hui dans l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate.
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Date de sortie : 23/04/2026