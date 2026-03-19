Kiln, le jeu multijoueur de Double Fine avec de la poterie, sortira l’argile le 23 avril et prévoit une bêta ouverte

Que tout le monde prévienne ses pot(e)s

Laisser parler sa créativité pour façonner un petit « pot-rsonnage » et ainsi lui conférer des caractéristiques selon sa forme, puis s’affronter en 4 vs 4 sur des maps dans des matchs visant à éteindre le four adverse, telle est la future proposition de ce party-game brawler multijoueur intitulé Kiln.

Un pari qu’on pourrait juger audacieux tant on ne s’attendait pas à ça de la part de Double Fine Productions. Et c’est sans doute pour prendre la température du fourneau que le studio nous annonce qu’une session de bêta ouverte aura lieu sur Steam du 9 au 11 avril.

On nous signale aussi l’existence d’une édition « Fired Up ». Elle inclura le jeu de base avec des émaux premium, des autocollants, des éléments cosmétiques, des pots personnalisés et des jetons bonus, qui constituent apparemment une monnaie permettant de débloquer des éléments de personnalisation. Monnaie que, en temps normal, on débloque à force de jouer.

Ce n’est pas tout, la date de sortie du jeu n’arrivera pas longtemps après ladite bêta vu que Kiln déboulera le 23 avril sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5 et Xbox Series.