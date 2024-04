Une version Xbox du charmant Kena: Bridge of Spirits a été enregistrée aux Etats-Unis

Avec sa version physique en plus ?

La version Xbox du jeu est encore loin d’être confirmée, mais étrangement, l’organisme américain de classification la liste bien dans sa base de données. L’Entertainment Software Rating Board (ESRB) parle bien d’une version Xbox Series pour Kena: Bridge of Spirits, qui serait notamment distribuée par Maximum Entertainement (Just for Games), ce qui veut dire que la version physique du titre pourrait bien sortir.

Sur la fiche du jeu, aucune date n’est encore listée. Cependant, les enregistrements au sein de l’ESRB sont récemment innocent et précèdent très souvent une annonce. Est-ce qu’il faudra attendre le troisième anniversaire du jeu pour avoir une confirmation, ça, on l’ignore.

Kena: Bridge of Spirits est disponible dès maintenant sur Steam, Epic Games Store, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.