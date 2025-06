JV le mag est en difficulté, mais vous pouvez encore sauver le magazine via une campagne de financement

Quelques jours pour sauver un pilier de la presse JV française

C’est sur Ulule que ça se passe, avec une campagne qui permettra notamment de rééditer Génération Jeu Vidéo : Années 80 écrit par Patrick Hellio (Silence On Joue, Jeux Vidéo Magazine) et Sylvain Tastet (Origami), qui revient sur toute cette décennie au travers de 300 pages riches en anecdotes et informations captivantes. Celles et ceux qui possèdent déjà cet ouvrage peuvent se tourner vers d’autres récompenses détaillées sur Ulule, comme les numéros sur la PS1 et PS2, ou ceux sur les années 2000. Vous pouvez aussi participer même sans contrepartie si vous le pouvez, en ayant en tête que chaque euro compte.

Mais derrière le retour de cette petite bible des années 80, JV le mag cherche aussi à assurer sa survie. Pour permettre au magazine de se remettre sur pied, il a besoin d’atteindre les 60 000 € demandés. Au moment d’écrire ces lignes, il en a déjà récolté plus de 43 000 €, mais il ne lui reste maintenant que 9 petits jours pour atteindre son objectif, sans quoi l’aventure pourrait définitivement s’arrêter. Ce qui serait une très mauvaise nouvelle, non seulement pour la talentueuse équipe derrière ce magazine, mais aussi pour toute la presse jeu vidéo française.

Bonjour ! Notre campagne de sauvetage est presque à 40 000 € sur les 60 000 nécessaires. Tout d'abord merci pour ce soutien ! Il reste seulement 11 jours pour sauver le mag et soutenir une presse indépendante plus qu'importante dans l'industrie en ce moment. On y croit !fr.ulule.com/generation-j… — JV – Culture Jeu Vidéo (@jvlemag.com) 2025-06-02T12:56:06.511Z

On croise maintenant les doigts pour que cette campagne parvienne à son objectif afin que JV revienne en forme dès la prochaine rentrée, avec une équipe la plus complète possible.