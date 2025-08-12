Juste avant son arrivée sur Xbox Series, Helldivers 2 tease une collaboration avec Halo 3: ODST

Master Chief au secours de la Super Terre

Que Microsoft publie ses jeux sur PS5 est une chose. Que Sony laisse Arrowhead porter son Helldivers 2 sur Xbox Series en est une autre. Les frontières entre les deux géants s’amenuisent de jour en jour et on en aura une nouvelle fois la preuve avec le portage Xbox Series de Helldivers 2, qui sortira le 26 août prochain.

Ça, on le savait déjà. Même si Sony ne le dit pas dans la dernière bande-annonce du jeu qu’il édite, qui se contente dans un premier temps de montrer en quoi Helldivers 2 est génial. Rien de bien neuf à l’horizon, à première vue. Il faut attendre la toute fin de cette vidéo pour entrevoir quelque chose de plus inédit, ou plutôt entendre quelque chose de surprenant.

Les dernières secondes semblent clairement faire référence au thème de Halo 3: ODST, ce qui laisse sous-entendre qu’un crossover entre les deux jeux arrive. Sans doute sous la forme de skins à la manière du crossover de Killzone, mais puisque cette partie de la vidéo est aussi visible sur la vidéo de la chaîne de PlayStation, cette collaboration devrait donc bien être disponible sur toutes les plateformes.

De là à croire que la saga Halo va aussi prochainement débarquer sur PS5, il n’y a qu’un pas, que l’entreprise de Phil Spencer a peut-être déjà franchi.