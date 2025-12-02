Le film Helldivers trouve son réalisateur, plutôt connu pour ses films Fast & Furious

De la famille à la bonne camaraderie

La production du film Helldivers avance enfin depuis tous ces mois, puisqu’un réalisateur a accepté de prendre ce projet sous le bras. Selon The Hollywood Reporter, l’heureux élu n’est autre que Justin Lin, un nom qui vous dit peut-être quelques choses si vous avez passé du temps à regarder les crédits des films Fast & Furious, étant donné qu’il en a réalisé beaucoup d’entre eux. Un réalisateur qui sait donc faire dans l’action (parfois absurde), ce qui est finalement assez raccord avec ce que l’on peut attendre d’un film Helldivers. De plus, il a déjà versé dans la science-fiction, même si c’était pour le moyen Star Trek: Beyond.

Si Justin Lin avoue ne pas être un gamer, il souhaite aller chercher de la prprofondeuru sein des personnages et dans le thème véhiculé par la licence. Pour l’aider à cela, il sera ici accompagné de Gary Dauberman à l’écriture, qui s’est fait connaître pour les scripts des films d’horreur Ça et Annabelle. Sacré mélange des genres donc.

Lin est cependant un réalisateur plutôt occupé, étant donné qu’il a aussi accepté de réaliser le film One Punch Man (adapté du manga du même nom), ainsi que celui de Brzkr (adapté du comics signé Keanu Reeves), sans parler d’autres projets moins connus. Autant dire que ce film Helldivers pourrait nécessiter pas mal de temps.