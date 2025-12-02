Le film Helldivers trouve son réalisateur, plutôt connu pour ses films Fast & Furious

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

L’utilité de produire un film Helldivers aujourd’hui quand Starship Troopers existe déjà peut se discuter, mais Sony aurait tort de se priver d’une telle adaptation après le carton de Helldivers II. On a appris en début d’année que ce film verrait prochainement le jour, mais restait encore à savoir sous la direction de qui. The Hollywood Reporter nous donne la réponse, et ce n’est pas forcément celle que l’on attendait.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Helldivers II
Helldivers II
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 08/02/2024

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Helldivers 3 n’est pas du tout dans les plans d’Arrowhead, du moins tant que Helldivers 2 cartonne

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Helldivers 3 n’est pas du tout dans les plans d’Arrowhead, du moins tant que Helldivers 2 cartonne

Pour son arrivée sur Xbox, Helldivers 2 se place en tête des ventes du Microsoft Store

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Pour son arrivée sur Xbox, Helldivers 2 se place en tête des ventes du Microsoft Store

Helldivers 2 détaille ses obligations de guerre légendaires dans le cadre de sa collaboration avec Halo 3: ODST

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Helldivers 2 détaille ses obligations de guerre légendaires dans le cadre de sa collaboration avec Halo 3: ODST

Juste avant son arrivée sur Xbox Series, Helldivers 2 tease une collaboration avec Halo 3: ODST

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Juste avant son arrivée sur Xbox Series, Helldivers 2 tease une collaboration avec Halo 3: ODST
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Le film Helldivers trouve son réalisateur, plutôt connu pour ses films Fast & Furious
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le film Helldivers trouve son réalisateur, plutôt connu pour ses films Fast & Furious
Where Winds Meet a déjà tenté plus de 9 millions de personnes, juste avant sa sortie sur mobiles
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Where Winds Meet a déjà tenté plus de 9 millions de personnes, juste avant sa sortie sur mobiles
Styx: Blades of Greed prendra finalement un peu de retard et ne sortira qu’en février prochain
pc
xbox series
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Styx: Blades of Greed prendra finalement un peu de retard et ne sortira qu’en février prochain
PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Décembre 2025
pc
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Décembre 2025
Dan Houser, l’ancien vice-président de Rockstar Games, critique l’essor de l’IA : « Ceux qui la poussent ne sont pas les plus humains ou créatifs »
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Dan Houser, l’ancien vice-président de Rockstar Games, critique l’essor de l’IA : « Ceux qui la poussent ne sont pas les plus humains ou créatifs »
Hollow Knight: Silksong – Team Cherry doute de sa victoire face à Clair Obscur: Expedition 33 aux Game Awards
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Hollow Knight: Silksong – Team Cherry doute de sa victoire face à Clair Obscur: Expedition 33 aux Game Awards
GTA VI : des animations du monde ouvert repérées dans la bande démo d’un ancien animateur de Rockstar Games
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : GTA VI : des animations du monde ouvert repérées dans la bande démo d’un ancien animateur de Rockstar Games
Cross The Ages : Arise fait le show, retour sur le Hero Festival 2025
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Cross The Ages : Arise fait le show, retour sur le Hero Festival 2025
Débrief’ : CD Projekt parle de ses jeux, Stellar Blade 2 avance, Control 2 semble se dévoiler
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : CD Projekt parle de ses jeux, Stellar Blade 2 avance, Control 2 semble se dévoiler
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er décembre (Metroid Prime 4, Octopath Traveler 0, Marvel Cosmic Invasion…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er décembre (Metroid Prime 4, Octopath Traveler 0, Marvel Cosmic Invasion…)
Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : Passe de combat, Gameplay, Surprises… On vous résume toutes les nouveautés
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : Passe de combat, Gameplay, Surprises… On vous résume toutes les nouveautés
Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : On sait désormais à quoi ressemble la nouvelle carte du Battle Royale
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : On sait désormais à quoi ressemble la nouvelle carte du Battle Royale
Fortnite : Voici la bande-annonce du Chapitre 7 Saison 1 « Déferlante d’adrénaline »
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite : Voici la bande-annonce du Chapitre 7 Saison 1 « Déferlante d’adrénaline »
Fortnite : (Re)Vivez l’événement Heure Zéro qui a clôturé le Chapitre 6 du Battle Royale
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite : (Re)Vivez l’événement Heure Zéro qui a clôturé le Chapitre 6 du Battle Royale
EA Sports FC 26 dévoile déjà la deuxième équipe de l’événement Thunderstruck
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile déjà la deuxième équipe de l’événement Thunderstruck
Bungie ne veut surtout pas laisser de côté Destiny 2 et prévoit encore beaucoup de contenus
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Bungie ne veut surtout pas laisser de côté Destiny 2 et prévoit encore beaucoup de contenus
EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de l’événement Thunderstruck
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de l’événement Thunderstruck
Après avoir été sauvé, Hytale sera bientôt disponible en accès anticipé dès le tout début de l’année
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Après avoir été sauvé, Hytale sera bientôt disponible en accès anticipé dès le tout début de l’année
Let It Die: Inferno aura bien recours à l’IA générative pour certains éléments, et pas qu’un peu
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Let It Die: Inferno aura bien recours à l’IA générative pour certains éléments, et pas qu’un peu
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties devrait donner des indices sur le futur de la saga Like a Dragon
pc
ps5
xbox series
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties devrait donner des indices sur le futur de la saga Like a Dragon
La marque « Control: Resonant » vient d’être déposée, le nom de Control 2 dévoilé ?
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La marque « Control: Resonant » vient d’être déposée, le nom de Control 2 dévoilé ?
Spellcasters Chronicles : Quantic Dream ouvre son premier week-end de bêta fermée du 4 au 8 décembre
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Spellcasters Chronicles : Quantic Dream ouvre son premier week-end de bêta fermée du 4 au 8 décembre
Ubisoft ne prévoit pas de sortir de nouveau gros DLC pour Assassin’s Creed Shadows
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Ubisoft ne prévoit pas de sortir de nouveau gros DLC pour Assassin’s Creed Shadows
Les créateurs de GoldenEye et TimeSplitters reviennent avec un jeu façon Scrabble rogue-like, Beyond Words
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Les créateurs de GoldenEye et TimeSplitters reviennent avec un jeu façon Scrabble rogue-like, Beyond Words