Helldivers 3 n’est pas du tout dans les plans d’Arrowhead, du moins tant que Helldivers 2 cartonne

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Le carton surprise de Helldivers 2 a certainement surpris Arrowhead lui-même. Avec tant de millions de ventes, le studio ne s’attendait sans doute pas à un tel engouement et des discussions autour d’une suite ont forcément existé à un moment ou à un autre au cours de ces derniers mois. Mais pour le moment, Arrowhead ne veut pas en entendre parler, car tout ce qui compte, c’est Helldivers 2.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Helldivers II
Helldivers II
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 08/02/2024

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Pour son arrivée sur Xbox, Helldivers 2 se place en tête des ventes du Microsoft Store

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Pour son arrivée sur Xbox, Helldivers 2 se place en tête des ventes du Microsoft Store

Helldivers 2 détaille ses obligations de guerre légendaires dans le cadre de sa collaboration avec Halo 3: ODST

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Helldivers 2 détaille ses obligations de guerre légendaires dans le cadre de sa collaboration avec Halo 3: ODST

Juste avant son arrivée sur Xbox Series, Helldivers 2 tease une collaboration avec Halo 3: ODST

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Juste avant son arrivée sur Xbox Series, Helldivers 2 tease une collaboration avec Halo 3: ODST

Helldivers II sortira aussi sur Xbox Series, le portage est prévu pour la fin du mois d’août

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Helldivers II sortira aussi sur Xbox Series, le portage est prévu pour la fin du mois d’août
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Helldivers 3 n’est pas du tout dans les plans d’Arrowhead, du moins tant que Helldivers 2 cartonne
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Helldivers 3 n’est pas du tout dans les plans d’Arrowhead, du moins tant que Helldivers 2 cartonne
The Witcher 3 : Le patch pour le support des mods sur consoles est retardé à 2026
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : The Witcher 3 : Le patch pour le support des mods sur consoles est retardé à 2026
Possessor(s) : Le prochain jeu de Heart Machine (Hyper Light Drifter) arrivera en novembre sur PC et PS5
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Possessor(s) : Le prochain jeu de Heart Machine (Hyper Light Drifter) arrivera en novembre sur PC et PS5
Project Spectrum : un mélange d’horreur et d’action signé par l’équipe derrière Call of Duty Mobile
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Project Spectrum : un mélange d’horreur et d’action signé par l’équipe derrière Call of Duty Mobile
La console Asus ROG Xbox Ally est enfin en précommande, voici à quel prix et où la trouver
Image d\'illustration pour l\'article : La console Asus ROG Xbox Ally est enfin en précommande, voici à quel prix et où la trouver
Doug Bowser quittera ses fonctions de Président de Nintendo of America à la fin de l’année et on connait déjà son successeur
Image d\'illustration pour l\'article : Doug Bowser quittera ses fonctions de Président de Nintendo of America à la fin de l’année et on connait déjà son successeur
Hades II : La version 1.0 du rogue-like est disponible, le jeu fait un carton auprès des critiques
pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hades II : La version 1.0 du rogue-like est disponible, le jeu fait un carton auprès des critiques
Borderlands 4 : la mise à jour du 25 septembre est disponible, voici tout ce qui change
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Borderlands 4 : la mise à jour du 25 septembre est disponible, voici tout ce qui change
La version physique de Crimson Desert se dévoile avec une édition Deluxe classique et un collector plutôt cher
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La version physique de Crimson Desert se dévoile avec une édition Deluxe classique et un collector plutôt cher
Le réalisateur de Final Fantasy VII Rebirth s’exprime sur les ventes du jeu et l’état de sa suite, ainsi que sur les game-key cards
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Le réalisateur de Final Fantasy VII Rebirth s’exprime sur les ventes du jeu et l’état de sa suite, ainsi que sur les game-key cards
Gungrave G.O.R.E : Blood Heat offre une refonte totale du jeu de 2022 avec l’Unreal Engine 5
Image d\'illustration pour l\'article : Gungrave G.O.R.E : Blood Heat offre une refonte totale du jeu de 2022 avec l’Unreal Engine 5
Pokémon TCG Pocket va sortir sa première extension limitée dans le temps avec une garantie de carte rare à chaque paquet
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon TCG Pocket va sortir sa première extension limitée dans le temps avec une garantie de carte rare à chaque paquet
Code Vein II a droit à une grosse présentation de gameplay pour le Souls-like, en plus d’une édition collector massive
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Code Vein II a droit à une grosse présentation de gameplay pour le Souls-like, en plus d’une édition collector massive
Monster Hunter Stories 3 annoncé sur Xbox Series, les deux premiers jeux arrivent en novembre
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Monster Hunter Stories 3 annoncé sur Xbox Series, les deux premiers jeux arrivent en novembre
35 ans après sa sortie, le jeu City Hunter revient dans une version traduite sur les consoles modernes
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 35 ans après sa sortie, le jeu City Hunter revient dans une version traduite sur les consoles modernes
Monster Hunter Outlanders : tout ce qu’il faut savoir sur le jeu de chasse de Capcom et Timi Studio sur mobile (gameplay, bêta fermée…)
Image d\'illustration pour l\'article : Monster Hunter Outlanders : tout ce qu’il faut savoir sur le jeu de chasse de Capcom et Timi Studio sur mobile (gameplay, bêta fermée…)
Xbox : Voici toutes les annonces du showcase spécial Tokyo Game Show 2025 (Forza Horizon 6, Gungrave…)
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox : Voici toutes les annonces du showcase spécial Tokyo Game Show 2025 (Forza Horizon 6, Gungrave…)
Xbox annonce Forza Horizon 6, direction le Japon pour ce nouvel épisode qui sortira aussi sur PS5
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox annonce Forza Horizon 6, direction le Japon pour ce nouvel épisode qui sortira aussi sur PS5
Fox Hunt, le mode multijoueur de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, sortira le 30 octobre et donne quelques infos en vidéo
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Fox Hunt, le mode multijoueur de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, sortira le 30 octobre et donne quelques infos en vidéo
Bayonetta est de retour… mais simplement en tant que skin dans The First Descendant
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Bayonetta est de retour… mais simplement en tant que skin dans The First Descendant
Ananta n’est finalement pas un gacha à personnages et il se montre avec 10 minutes de gameplay très… Spider-Man
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Ananta n’est finalement pas un gacha à personnages et il se montre avec 10 minutes de gameplay très… Spider-Man
HoYoverse (Genshin Impact) se paye son propre Animal Crossing avec Petit Planet, annoncé en vidéo
pc
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : HoYoverse (Genshin Impact) se paye son propre Animal Crossing avec Petit Planet, annoncé en vidéo
Sans surprise, le prochain jeu Professeur Layton ne sortira pas cette année et vise l’année 2026
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Sans surprise, le prochain jeu Professeur Layton ne sortira pas cette année et vise l’année 2026
Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered signera le retour le 19 mars 2026 d’un opus charnière
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered signera le retour le 19 mars 2026 d’un opus charnière