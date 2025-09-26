Helldivers 3 n’est pas du tout dans les plans d’Arrowhead, du moins tant que Helldivers 2 cartonne

Pas question de passer à la suite tant que les choses marchent

Helldivers 3 aurait toutes les raisons du monde d’exister tant le dernier jeu a été un franc succès. Du moins, si le studio voulait faire en sorte de suivre une certaine logique commerciale. Shams Jorjani, PDG de l’entreprise, a cependant expliqué sur Discord (via GamesRadar+) que le studio n’avait actuellement aucun plan de prévu pour une suite, car il veut faire en sorte que Helldivers 2 soit soutenu sur la durée tant qu’il y aura du monde dessus :

« Pas de plans pour Helldivers 3 ; juste Helldivers 2, aussi longtemps que possible […] Les réalisateurs et moi sommes d’accord pour dire que nous aimerions que ce soit un jeu à longue durée. Si nous maîtrisons les performances et les pratiques de développement, nous pourrons continuer à le développer longtemps. PlayStation nous soutient énormément. »

Il n’hésite pas à dresser une comparaison avec des jeux qui ont eu droit à un long support comme RuneScape, ce qui donne une idée de la longévité visée. Mais des studios qui ont promis un support sur plus d’une décennie, on n’en manque pas, et il faut maintenant faire en sorte de tenir cette promesse.

Helldivers 2 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.