Pour son arrivée sur Xbox, Helldivers 2 se place en tête des ventes du Microsoft Store

La communauté Xbox se montre présente pour la Super Terre

Helldivers 2 est arrivé sur Xbox Series la semaine dernière, chose qui semblait invraisemblable il y a encore deux ans. Restait encore à savoir si ce portage était réellement rentable pour Arrowhead, dans la mesure où une partie de la communauté Xbox préfère consommer des jeux via le Xbox Game Pass, plutôt que de les acheter plein pot.

Aucun chiffre de ventes n’a été donné concernant cette version, mais elle est en tout cas plébiscitée sur le Microsoft Store. En allant faire un tour sur ce dernier, on remarque ainsi que Helldivers 2 est en tête des ventes, juste devant NBA 2K26. L’édition Super Citizen du jeu, qui est un peu plus onéreuse, se situe non loin derrière, preuve du succès de ce portage.

En l’absence de chiffre concret, difficile de savoir si l’on a affaire à un gros volume de ventes. Néanmoins, Sony a la preuve qu’il y a ici un public à aller chercher, ce qui pourrait lui donner envie de continuer cette stratégie pour certains de ses futurs jeux. On pense essentiellement à ses jeux multijoueurs et ses jeux service, comme Marathon (déjà confirmé sur Xbox), qui ont besoin de toucher beaucoup de monde sur la durée.

On s’amusera en tout cas de voir que les exclusivités d’un constructeur finissent par cartonner sur la console d’un autre, montrant ainsi que la compétition n’a peut-être plus lieu d’être.