Palworld atteint les 7 millions de jeux vendus, rien que sur Steam

En trois jours seulement, Palworld avait écoulé 5 millions de jeux alors qu’il est aussi disponible dans le Game Pass, et qu’il ne s’agit là que de son accès anticipé. Deux jours plus tard, ce sont deux millions de copies supplémentaires qui ont trouvé preneurs, pour un total de 7 millions de jeux vendus. Et tout ça, rien que sur Steam. Geoff Keighley le confirme en indiquant avoir consulté le studio, qui déclare que ces chiffres ne concernent que la plateforme de Valve. Plateforme sur laquelle il a aussi réalisé le deuxième plus grand pic de connexions simultanées de l’histoire de Steam, avec 1 864 421 personnes connectées en même temps.

Une performance qui ne comprend donc même pas les ventes sur Xbox, même si celles-ci doivent être largement occultées par la présence du jeu dans le Xbox Game Pass. Par ailleurs, le titre se trouve en haut des jeux les plus populaires sur le service de Microsoft, ce qui n’étonnera personne.

En bref, Palworld continue d’impressionner et ne semble pas ralentir la cadence. Bientôt les 10 millions ?

Palworld has sold 7 million copies in 5 days on Steam alone.

(I have confirmed with Pocketpair this is a Steam only number, not including Xbox sales or GamePass.)

That translates into approximately $189 million USD in Steam sales in 5 days. pic.twitter.com/eTyhdbRAr6

