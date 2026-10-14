GTA 6 : Le groupe a l’origine de la fuite stoppe ses activités et ne publiera plus aucun extrait

La fin d’un feuilleton dangereux

Il ne voudra pas l’avouer dans ces termes, mais l’arnaque économique que CyberLeek mettait en place autour des fuites de GTA 6 tombe à l’eau. Plus tôt dans la semaine, il déclarait vouloir que sa propre cryptomonnaie atteigne les 30 millions de dollars de capitalisation boursière, alors qu’il peinait à dépasser les 5 millions ces derniers jours. S’il atteignait cet objectif, il disait vouloir sortir le jeu complet dans la nature. L’annonce a eu l’effet souhaité inverse, c’est-à-dire que durant les jours suivants, le cours a considérablement baissé.

Conscient qu’il ne pouvait plus tirer grand-chose des fuites, CyberLeek a donc décidé de mettre fin à son aventure. Il affirme qu’il a réfléchi à l’idée de poster la fin du jeu sur les réseaux sociaux, mais estime que Take-Two et Rockstar ont déjà retenu la leçon et que cela ne ferait qu’impacter le public (relayé par Insider Gaming) :

« CL (CYBERLEEKS) détient la fin [de GTA 6]. L’idée a été envisagée. Cela aurait puni considérablement Take-Two, mais ça aurait gâché l’expérience des joueurs, qui n’y étaient pour rien. Take-Two n’aurait fait preuve d’aucune clémence envers CL – pourquoi CL en ferait-il preuve ? Take-Two a déjà été suffisamment puni. La fin ne sera pas publiée. »

Derrière cette posture, c’est surtout le signe que les fuites n’intéressent plus autant qu’avant et que le risque de se faire attraper reste grand. Cela n’en vaut donc plus la peine, et on peut désormais refermer ce chapitre en attendant la sortie du jeu, prévue pour le 19 novembre.