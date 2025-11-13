GTA 6 : Un syndicat britannique dépose une plainte au Royaume-Uni contre Rockstar suite aux derniers licenciements

La parole des ex-employés se libère

Après un mouvement de protestation qui a eu lieu devant les locaux britanniques de Rockstar, le syndicat a maintenant déposé des plaintes formelles pour amener cette affaire devant les tribunaux (information relayée par Game Developer). Cela fait suite à des demandes de rendez-vous avec la direction de Rockstar, qui aura refusé des négociations. Le sujet a aussi été abordée par l’élue Christine Jardine en pleine session du Parlement britannique, afin d’enquêter avec l’aide des ministres sur ce qui s’est réellement passé, chose qui a été acceptée.

Video game giant Rockstar has sacked more than 30 workers across the UK, including my constituents working at their Edinburgh office. I urged Ministers to support workers who have lost their jobs, and stop this from happening again. — Christine Jardine (@cajardinemp.bsky.social) 2025-11-13T14:56:35.734Z

Autrement dit, il commence à être difficile pour Rockstar de mettre le sujet sous le tapis, d’autant plus que les témoignages se multiplient. La chaine People Makes Games a publié une vidéo de la manifestation qui s’est tenue devant les locaux du studio afin d’interroger les personnes concernées.

Ce qui en ressort est le fait que le syndicat était proche d’obtenir le nombre légal de membres pour être officiellement reconnu au sein du studio, tandis que des mesures allaient être mis en place en 2026 pour aider les employés à se syndicaliser plus facilement. Rockstar aurait alors choisi d’effectuer ces licenciements pour empêcher cela.

Rockstar doit donc maintenant faire face à une plainte officielle et doit faire en sorte de fournir des informations pour prouver sa version, s’il ne veut pas avoir un sacré conflit juridique sur les bras.