GTA 6 : Un syndicat britannique dépose une plainte au Royaume-Uni contre Rockstar suite aux derniers licenciements

Publié le :

2 commentaires

Avatar de Jordan

Rédigé par

2

Le retard de GTA 6 aura quelque peu occulté l’affaire de la trentaine de licenciements chez Rockstar, mais le syndicat britannique Independent Workers of Great Britain (IWGB) compte bien faire en sorte que l’affaire ne s’arrête pas là. Pour rappel, plusieurs dizaines de personnes ont été renvoyées chez Rockstar il y a peu, le studio les accusant d’avoir dévoilé des informations confidentielles, tandis que le syndicat cherche à montrer que ce n’est pas le cas, et que ces personnes ont été mis à la porte suite à leur envie de se syndicaliser. Aujourd’hui, l’IWGB a pris des mesures concrètes pour amener cette affaire devant la justice.

Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
ps5
xbox series

Date de sortie : 19/11/2026

