GTA 6 sera techniquement éligible pour les Game Awards 2026, malgré certains doutes

Limite limite

C’est du moins ce que l’on découvre sur le site officiel des Game Awards, qui a mis à jour la FAQ de l’événement. On remarque alors que les jeux susceptibles d’être nommés ici doivent impérativement sortir avant le 20 novembre, date limite. Et ça tombe bien, GTA 6 sort la veille.

Avant de sortir votre fourche et quelques discours sur les complots et la collusion de Geoff Keighley avec Rockstar, un petit rappel s’impose. Même si l’on aime bien taper sur le producteur, il faut préciser que l’année dernière, la date limite était fixée au 21 novembre. Les années précédentes, c’était également toujours dans ces eaux-là, donc il est difficile d’accuser l’organisation des Game Awards d’avoir fait une exception pour GTA 6, même s’il faut le reconnaître, ça tombe sacrément bien.

Un autre problème se pose cependant. Si GTA 6 peut techniquement être nommé, le jury sélectionne les nommés en amont de cette date, donc à un moment où le jeu ne sera pas disponible publiquement. Il faut donc compter sur le fait que Rockstar et Take-Two mettent à disposition GTA 6 assez tôt et à l’ensemble de la presse et/ou des votants pour que ces derniers puissent avoir le temps d’y jouer convenablement. Et ça, c’est un autre débat qui ne manquera pas de faire parler au cours des prochaines semaines.