GTA 6 sera techniquement éligible pour les Game Awards 2026, malgré certains doutes

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Avec une cérémonie fixée début décembre, les Game Awards doivent sélectionner les nommés bien en amont, ce qui laisse malheureusement peu de chances aux jeux prévus pour les mois de novembre et décembre, souvent comptés dans l’édition suivante. On se demandait donc si GTA 6 pouvait concourir au titre de meilleur jeu de l’année 2026 en raison de sa date de sortie fixée un peu tard en novembre. Sur le plan technique, la réponse est oui.

GTA 6 // Source : Rockstar

Limite limite

C’est du moins ce que l’on découvre sur le site officiel des Game Awards, qui a mis à jour la FAQ de l’événement. On remarque alors que les jeux susceptibles d’être nommés ici doivent impérativement sortir avant le 20 novembre, date limite. Et ça tombe bien, GTA 6 sort la veille.

Avant de sortir votre fourche et quelques discours sur les complots et la collusion de Geoff Keighley avec Rockstar, un petit rappel s’impose. Même si l’on aime bien taper sur le producteur, il faut préciser que l’année dernière, la date limite était fixée au 21 novembre. Les années précédentes, c’était également toujours dans ces eaux-là, donc il est difficile d’accuser l’organisation des Game Awards d’avoir fait une exception pour GTA 6, même s’il faut le reconnaître, ça tombe sacrément bien.

Un autre problème se pose cependant. Si GTA 6 peut techniquement être nommé, le jury sélectionne les nommés en amont de cette date, donc à un moment où le jeu ne sera pas disponible publiquement. Il faut donc compter sur le fait que Rockstar et Take-Two mettent à disposition GTA 6 assez tôt et à l’ensemble de la presse et/ou des votants pour que ces derniers puissent avoir le temps d’y jouer convenablement. Et ça, c’est un autre débat qui ne manquera pas de faire parler au cours des prochaines semaines.

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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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