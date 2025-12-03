Judas donne de ses nouvelles en donnant plus d’informations sur son personnage principal

L’origine de Judas

Ken Levine s’attarde aujourd’hui sur le personnage principal de Judas, qui répond au même nom. Il s’agit ici d’une protagoniste qui peine à comprendre les humains, et qui se sent bien plus à l’aise avec les machines :

« C’est sa plus grande force, mais aussi sa plus grande faiblesse. Nous l’avons placée dans un monde de science‑fiction, à bord d’un vaisseau colonial peuplé de robots, un environnement futuriste qui fait d’une personne comme elle quelqu’un d’extrêmement puissant. Mais c’est aussi un monde où votre réussite dépend de votre capacité à vous conformer aux règles : désobéir aux ordres entraîne souvent l’échec de la mission. Cela fait d’elle une hors‑la‑loi, une paria, une Judas. Cette tension, au cœur du personnage, a modelé l’ensemble du jeu, que nous avons cessé de considérer comme un simple FPS pour commencer à qualifier de « simulateur de Judas ». L’intégralité du jeu repose sur l’idée principale que vous interagissez avec le monde en tant que Judas. »

Drew Mitchell, Lead Narrative Designer, explique que Judas est un personnage avec un peu plus connecté au récit et à l’univers du jeu que ne l’étaient Booker et Jack, qui débarquaient d’ailleurs :

« Elle se trouve au centre des événements qui déclenchent l’histoire du jeu. Elle a un passé avec ce monde et ses habitants, le plus souvent très négatif. Son histoire est bien plus compliquée que de simplement quitter un vaisseau en perdition, et offre au joueur de nombreuses façons de déterminer la façon dont son aventure se déroulera. C’est toujours risqué de donner au joueur le contrôle d’un personnage déjà bien défini et très expressif. On craint une dissonance entre le joueur et le jeu. C’était donc formidable de voir des testeurs s’arrêter et se demander : « Que ferait Judas dans cette situation ? Comment réagirait‑elle ? » Cela montre qu’ils dialoguent avec le personnage et prennent, elle et son aventure, au sérieux. »

Mais comme dans les BioShock, le cadre de votre aventure sera aussi la colonne vertébrale de Judas. Vous voyagerez ici sur le Mayflower, un vaisseau qui voyage depuis plusieurs décennies, qui a donc une longue histoire, avec rapports de force en interne qui ont évolué. Une micro-civilisation en somme, qui a vu passer plusieurs générations, ce qui sera important dans les relations que vous allez entretenir avec les personnages.

On attend maintenant de savoir quand sortira ce Judas, prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.