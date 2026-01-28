Judas : Le prochain jeu du créateur de BioShock aurait demandé 5 ans de recherche pour aboutir à sa mécanique phare

Toujours pas de date à l’horizon

Pourquoi Judas prend-il autant de temps ? Ken Levine n’ira certainement pas vous dire que c’est à cause des soucis qu’il peut y avoir en interne chez Ghost Story Games. Il préfère plutôt présenter sa version en indiquant que toute les mécaniques qui font que le jeu réagit à vos choix et à vos actions ont demandé énormément de recherche et développement. On parle ici de 5 années, ce qui semble être tout à fait excessif, mais c’est ce que Ken Levine déclare chez Game Informer :

« Dès le départ, nous ne voulions pas nous contenter de créer un FPS. Nous souhaitions concevoir un simulateur de Judas où le joueur décide non seulement du déroulement de l’histoire, mais aussi à qui faire confiance et comment gérer les conséquences de ses choix. L’essentiel est de plonger le joueur au cœur du personnage et de lui faire ressentir un peu ce que c’est que d’être sur ce vaisseau alors que l’humanité touche à sa fin. De plus, ce qui le distingue des autres jeux, c’est notre approche de conception (et la raison pour laquelle nous avons consacré cinq ans à la recherche et au développement). Nous voulions que les personnages réagissent non seulement aux choix importants, mais aussi à la suite de vos actions, jusque dans les moindres détails. »

Il évoque ici le système Villainy, central dans Judas, avec des personnages importants qui réagiront à vos actions et pourront aussi bien devenir des alliés que des ennemis. Il explique que ce système ne vous laissera pas faire copain-copain avec tout le monde, ne serait-ce que pour ne pas diminuer l’impact des choix.

Quant à savoir quand Judas va sortir, eh bien ça, c’est encore flou. Levine promet que le développement avance et se dirige vers une nouvelle phase, mais il faudra encore s’attendre à des billets de blog avant de revoir un nouveau trailer du jeu.