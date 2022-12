Judas

Judas est un FPS narratif développé et édité par Ghost Story Games, le nouveau studio de Ken Levine, ancien directeur créatif de System Shock 2, BioShock et BioShock Infinite. Prenant place dans un vaisseau spatial en perdition, ce titre invite les joueurs et les joueuses à suivre l'histoire de Judas, un personnage mystérieux et troublé devant forger ou rompre des alliances avec ses pires ennemis pour sortir vivant de cette catastrophe ou pas.