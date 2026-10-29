Lys de chair Phantom Blade Zero : où le trouver pour terminer la quête de Yu’er ?

Où rencontrons-nous Yu’er dans Phantom Blade Zero ?

Yu’er est la jeune fille que vous rencontrerez naturellement lorsque vous vous dirigerez vers l’avant-poste de la région de Phantom Blade Zero. Une scénette va alors s’enclencher et cette dernière vous présentera son souci. Néanmoins, vous ne pourrez absolument pas l’aider à cette étape, vous devrez progresser, soit battre Pen Heng, le maître de la hache à l’avant-poste.

Une fois ce redoutable adversaire vaincu, Yu’er apparaîtra simplement près de la Forge. Elle vous proposera ses services en échange d’une petite mission d’herbes et vous pourrez vous rafraîchir la mémoire en évoquant une nouvelle fois l’état de son père.

Source : ActuGaming

Où trouver le Lys de chair dans Phantom Blade Zero ?

Maintenant que Yu’er se trouve à l’avant-poste de la Vallée du Ruisseau Larmoyant, il vous suffira de continuer votre chemin en direction de la Tour de Sha-Chi de la vallée. Or, ne montez pas à l’étage, puis allez dans le renfoncement qui se trouve au fond à droite du rez-de-chaussée, après les combattants de cuivre.

Affrontez les adversaires qui se trouvent sur votre chemin, puis prenez le chemin de gauche qui remonte vers un jardin de lycoris. Vous allez alors devoir affronter Hua, la fiancée mortelle, pour accéder au lys de chair tant convoité par Yu’er.

Une fois ce boss éliminé, vous pouvez récupérer le lys de chair, puis retourner à l’avant-poste pour donner la fleur à Yu’er. À tout le moins, vous ne ferez que progresser dans la quête, car elle ne se termine pas à cette étape : vous devez atteindre Pangzhen pour raccompagner Yu’er chez elle. Sachant que Pangzhen est l’avant-dernière région, vous allez devoir vous montrer quelque peu patient pour continuer sur sa quête personnelle dans Phantom Blade Zero.

Cependant la jeune Yu’er est loin d’être tranquille : elle suivra Soul malgré les avertissements. Ainsi, vous allez devoir la chercher au village de Lu, par le biais des voleurs que vous rencontrerez naturellement sur place. Par chance, la recherche de Yu’er et l’évasion vers Pangzhen sont liées, par conséquent, vous avez juste à suivre vos objectifs dans Phantom Blade Zero sans réellement vous soucier de la trouver dans un coin caché du village. D’ailleurs, sa quête peut être suivie très facilement : elle est l’un des personnages principaux du jeu, de ce fait, sa quête est imposée et vous n’aurez aucun mal à la suivre. La seule difficulté ici était de trouver le Lys de chair pour faire progresser sa quête.

Source : ActuGaming

Et c’est globalement tout ce que vous devez savoir sur Yu’er et le Lys de chair dans Phantom Blade Zero. Cette jeune femme aura d’autres quêtes à vous proposer, mais aucun guide n’est utile : tout est indiqué sur votre carte. On ne vous dit rien de plus pour éviter tout spoil de l’histoire principale du jeu. Du coup, si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Guides pour en savoir d’avantage sur le jeu !