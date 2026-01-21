Exclusivités first party, productions boostées par le programme PlayStation Hero Project, jeux d’éditeurs tiers avec uniquement le support d’une version PS5 pour les consoles ou encore beaucoup de free-to-play, voici la liste de ce que l’on peut attendre chez PlayStation en 2026 mais aussi 2027, sans oublier pas mal de jeux sans date. Un article qui nous rappelle que la PS4 n’est bientôt plus invitée à la fête, elle qui a entamé en novembre 2025 sa treizième année sur le marché.

Code Violet

Date de sortie : 10 janvier 2026

10 janvier 2026 Plateformes : PlayStation 5

Les joies d’un calendrier chargé pour tout le monde font que le premier titre de la liste est déjà sorti. Nostalgique des survival-horror à l’ancienne, dont notamment Dino Crisis, vous mourriez d’envie de mettre les mains sur un digne héritier ? Eh bien dommage, Code Violet ne sera pas capable de remplir cette mission. Prenant part dans un futur assez lointain, l’aventure nous met aux commandes de Violet Sinclair, une des nombreuses femmes prises dans une sordide tentative de maintien de l’espèce humaine, à base de voyage dans le temps. Réveillée au milieu d’une colonie où grouillent des dinosaures et autres dangers, elle va tenter de survivre. Gameplay TPS, gestion de l’inventaire comme à l’époque et un moteur graphique sous Unreal Engine 5 n’auront pas empêché, déjà, l’un des plus gros fiascos de l’année.

SEGA Football Club Champions 2026

Date de sortie : 22 janvier 2026

22 janvier 2026 Plateformes : PC – PlayStation 5 – PlayStation 4 – iOS – Android

La licence SakaTsuku est presque une institution du côté du Japon pour les fans de football et plus précisément de sa composante gestion. Bien plus méconnue en revanche par chez nous en raison du seul Let’s Make a Soccer Team ! sorti sur PS2, la saga s’ouvre de nouveau avec SEGA Football Club Champions 2026. Une simulation de gestion donc, en free-to-play, qui nous laissera nous occuper d’une équipe afin de l’emmener tout en haut. Plus de 10 000 joueurs de la vraie vie, et l’intégration de la licence d’équipes comme Manchester City, celles de la K League et celles des J1, J2 et J3 du Japon. Des joutes multijoueur en ligne seront également de la partie.

Arknights : Endfield

Date de sortie : 22 janvier 2026

22 janvier 2026 Plateformes : PC – PlayStation 5 – iOS – Android

Premier gacha de 2026 et loin d’être le dernier, Arknights : Endfield possède deux atouts principaux. Le premier reste effectivement de commencer l’année, tant il est difficile de s’imposer au milieu des autres productions chronophages, tandis que le deuxième concerne sa mécanique très cossue de construction stratégique. Aux côtés d’une dimension action-RPG à la manière d’un Genshin Impact, le titre nous proposera en effet de fabriquer tout un tas de structures pour traverser et transformer notre environnement. Du craft, des personnages à monter, plein de choses à faire et donc tout l’aspect gacha enrobant tout cela sont à retrouver dans ce free-to-play de Mountain Contour.

Cairn

Date de sortie : 29 janvier 2026

29 janvier 2026 Plateformes : PC – PlayStation 5

Régulièrement aperçu dans des State of Play, salons et autres showcases, Cairn a suscité la curiosité depuis son annonce en 2024. Déjà parce qu’il s’agit de la nouvelle production des frenchies de The Game Bakers (Furi, Haven), puis parce que le concept intrigue beaucoup. On y incarne Aava, une alpiniste chevronnée à l’attaque de l’impossible mont Kami, dans une aventure misant sur un gameplay d’escalade proche de la simulation. Un « Death Stranding de l’escalade » dans lequel on doit gérer de multiples paramètres comme l’agencement des parois, l’endurance, la faim, le froid ou la soif, en planifiant efficacement son ascension grâce aux différents outils à disposition.

Nioh 3

Date de sortie : 6 février 2026

6 février 2026 Plateformes : PC – PlayStation 5

Nioh est en passe de devenir une trilogie. Avec un nom évoqué pour la toute première fois en 2004 (!), la série a réellement démarré en 2017 puis s’est prolongée en 2020. Cette licence dirigée par Team Ninja et Koei Tecmo s’est imposé au fil du temps comme une alternative solide aux Souls. Avec Nioh 3, les équipes comptent franchir un cap supplémentaire. Sur fond de conflit fraternel opposant Takechiyo Tokugawa (le héros) à Kunimatsu Tokugawa (le méchant) et prenant place dans plusieurs périodes du Japon, on repart dans une aventure dark fantasy historique au challenge relevé. Cette fois, une structure en zones ouvertes, un focus sur l’exploration et un gameplay scindé en deux styles de jeu (Samouraï et Ninja) font partie des nouveautés principales.

The Seven Deadly Sins: Origin

Date de sortie : Mars 2026

Mars 2026 Plateformes : PC – PlayStation 5 – iOS – Android

Ce n’est pas la première fois que le manga imaginé par Nakaba Suzuki fait l’objet d’une adaptation vidéoludique gacha. En revanche, avec le RPG en monde ouvert et en coopération The Seven Deadly Sins: Origin, Netmarble amène l’univers et sa formule sur console, en exclusivité sur PlayStation 5. Après une bêta en novembre, l’éditeur a coché la case du mois de mars 2026 comme horizon de sortie. Enfin, serions-nous tentés de dire, tant il s’est montré depuis son annonce. La nouvelle histoire qu’il propose, mettant en avant le prince Tristan et s’inspirant du gameplay de Genshin avec des combats dynamiques et de l’exploration aérienne et sous-marine, se laissera donc découvrir cette année.

Full Stride

Date de sortie : Premier trimestre 2026

Premier trimestre 2026 Plateformes : PC – PlayStation 5

Avouez que les simulations de courses de chevaux ça ne court pas les rues. Difficile d’en vouloir aux boîtes de développement tant cette discipline ne semble pas la plus privilégiée à adapter en jeu vidéo. Pourtant, le studio japonais Blue Bullet Inc. s’est lancé dans cette initiative avec Full Stride. Dans des courses en vue à la première personne, nous sommes invités à endosser la tunique de jockey. Tenir compte des différents paramètres comme la surface, les conditions climatiques ou tout simplement les spécificités de son dada fait donc partie du cœur de l’expérience.

Saros

Date de sortie : 30 avril 2026

30 avril 2026 Plateformes : PlayStation 5

Avec Returnal, Housemarque a réussi son pari de mettre son ADN shooter arcade au service d’une production first party ambitieuse, à la narration bien plus développée. En annonçant Saros, le studio finlandais compte reprendre ces ingrédients et les amener plus loin. On incarne cette fois Arjun Devraj, un soldat Soltari coincé avec les siens sur la dangereuse planète Carcosa, soumise à une mystérieuse éclipse. Autre planète, autre personnage principal, mais toujours une histoire de boucle temporelle avec une même frénésie de shoot au programme et une dimension roguelite un peu plus prononcée. Et après un report, le 30 avril devrait cette fois sonner le début des hostilités.

Fishbowl

Date de sortie : Avril 2026

Avril 2026 Plateformes : PC – PlayStation 5

On apprécie toujours un bon petit jeu cozy, à plus forte mesure lorsqu’il nous aide à traverser des périodes compliquées ou à chérir des souvenirs. Le tout mignon Fishbowl nous invite à suivre le quotidien d’Alo, une femme de 21 ans lancée dans une étape charnière de sa vie. Elle doit en effet gérer un poste tout frais de monteuse vidéo, catapultée au sein d’une ville qu’elle ne connait pas. Accompagnés de l’étonnant poisson magique Paplet, nous devrons l’aider à gérer ses relations, son travail, mais aussi ses émotions, car elle doit faire face au deuil de sa grand-mère décédée. Pas mal de mini-jeux et de petites boucles de gameplay rythmeront ce roman visuel touchant.

TankRat

Date de sortie : Printemps 2026

Printemps 2026 Plateformes : PC – PlayStation 5

Peut-être connaissez-vous TankHead, un jeu de tir où l’on manie un tank contre tout un tas de machines, dans des zones ouvertes. Eh bien TankRat symbolise une re-sortie du jeu. Nouveau nom, nouvelle version, mais aussi nouvelle plateforme, avec le support d’une version PS5, seule console concernée. Ici, l’humanité n’a pu survivre qu’en transférant les consciences de chacun dans des « Shells » mécaniques, des drones capables de contrôler de puissantes machines. Nous dirigeons l’un d’eux via ce tank que nous utiliserons et customiserons à notre convenance, dans une aventure où nous tenterons de survivre et de découvrir la vérité au sujet des terres hostiles que nous foulons.

Phantom Blade Zero

Date de sortie : 9 septembre 2026

9 septembre 2026 Plateformes : PC – PlayStation 5

Cela fait pas loin de trois ans que Phantom Blade Zero se fait désirer. Il faut dire que ce concentré d’action venu du studio chinois S-GAME s’avère particulièrement ambitieux, surtout pour son gameplay très viscéral aux animations chiadées. Heureusement, le 9 septembre 2026 semble être la bonne date pour débarquer sur PlayStation 5, dans le cadre d’une exclusivité console d’au moins un an. La proposition reste claire : incarner Soul dans une quête de vengeance, tout au long d’une aventure relativement linéaire marquée essentiellement par ses combats et ses combos venus d’un mélange entre Devil May Cry et Metal Gear Rising: Revengeance. Et donc non, il ne s’agit pas d’un énième Souls-like.

Marvel’s Wolverine

Date de sortie : Automne 2026

Automne 2026 Plateformes : PlayStation 5

Qu’on soit particulièrement emballé ou non par la recette concoctée des mains d’Insomniac Games concernant la licence Spider-Man, impossible de nier le savoir-faire très solide qui a été mis en œuvre afin de mettre en scène le tisseur. Le studio compte récidiver avec Marvel’s Wolverine (depuis 2021) et savoir que le mutant va enfin bientôt connaître à son tour sa propre aventure, ça donne envie. On va suivre ici Logan du Canada à Madripoor, l’occasion de croiser d’autres personnages de X-Men comme Mystique et Omega Red, et de prendre soin de démembrer quiconque voudra nous barrer la route. Car oui, pas de retenue ici, on nous garantit une aventure extrêmement sanglante et violente.

Stupid Never Dies

Date de sortie : 2026

2026 Plateformes : PC – PlayStation 5

À son annonce aux Game Awards, Stupid Never Dies nous a tous fait penser, de près ou de loin, à une sorte de Lollipop Chainsaw. Et c’est vrai qu’il y a un peu de ça, entre la bande-son rock, les personnages un peu teenage et la présence d’un zombie. Sauf que le zombie, il s’agit de Davy, le héros que l’on va incarner. Afin de sauver Julia, l’humaine congelée dont il est amoureux, il va devoir se lancer dans une lutte contre tout un tas de monstres. Il pourra notamment compter sur sa capacité à absorber les pouvoirs de certains d’entre eux pour gagner en puissance. Un action-RPG signé GPTRACK50 qui saura peut-être nous défouler bien comme il faut.

Showa American Story

Date de sortie : 2026

2026 Plateformes : PC – PlayStation 5

Une uchronie dans laquelle on dirige une héroïne qui se bat contre des morts-vivants, ça ne vole peut-être pas très haut dit comme ça mais c’est la sauce appétissante que Showa American Story nous propose de goûter. Techniquement, cela aurait même dû se faire en 2025, mais un report a été décidé vers la fin d’année. Cet univers décalé où les États-Unis sont une colonie japonaise devrait donc s’ouvrir à nous avant le 31 décembre 2026. Balades à moto, découpage et pulvérisation de zombies et autres créatures dégoûtantes, mini-jeux ou encore humour typiquement japonais nous attendent dans cet action-RPG post apocalyptique.

Parasite Mutant

Date de sortie : 2026

2026 Plateformes : PC – PlayStation 5

Beaucoup de licences cultes mériteraient un jour d’être époussetées, et Parasite Eve fait sans aucun doute partie d’elles. Alors quand l’éditeur qui en possède les droits n’est pas trop décidé, on assiste à l’émergence de productions qui s’en inspirent. Parasite Mutant, développé par IceSitruuna, est un RPG horrifique de survie prenant place dans un univers science-fiction. On incarne Nowa, une agente psionique chargée d’enquêter sur la présence de créatures dangereuses et effrayantes, ayant élu domicile sur une île. Du gameplay action dynamisé par une jauge ATB et un système d’enchaînements ainsi que des puzzles à résoudre seront à retrouver dans ce titre à la direction artistique façon animé.

Chronoscript: The Endless End

Date de sortie : 2026

2026 Plateformes : PC – PlayStation 5

Participer à un périple qui prend vie à la fois dans les pages d’un livre mais aussi dans le monde qui l’entoure, c’est un concept que l’on a déjà pu expérimenter récemment dans Le Vaillant Petit Page. Dans l’idée, Chronoscript: The Endless End reprend un peu la même base. Ce titre action-aventure de Deskworks et Shueisha Games nous glisse dans la peau d’un relecteur qui se retrouve mystérieusement projeté au cœur des manuscrits jonchant le bureau d’un manoir étrange. En menant des combats et en participant à des phases de plateforme et de puzzle impliquant le jeu entre les différents plans, il va falloir aider notre petit bonhomme à sortir de là.

ZERO PARADES: For Dead Spies

Date de sortie : 2026

2026 Plateformes : PC – PlayStation 5

L’après Disco Elysium se dessine bientôt pour ZA/UM. Tandis que d’anciens membres sont partis poursuivre leurs travaux dans d’autres structures, le studio derrière l’une des plus grandes claques RPG des dix dernières années s’apprête à revenir avec ZERO PARADES: For Dead Spies. Et il se trouve que l’on repart sur un RPG narratif, dans la même veine, ne serait-ce qu’au regard de l’identité visuelle, mis en scène en vue isométrique. Une écriture soignée, des personnages complexes et un gameplay typique du jeu de rôle devraient également faire partie de l’équation de ce nouveau titre, avec cette fois une bonne dose d’espionnage.

The Free Shepherd

Date de sortie : 2027

2027 Plateformes : PC – PlayStation 5

À ne pas confondre avec Sheepherds!, adorable jeu cozy français nous invitant à gérer des troupeaux seul ou à plusieurs, The Free Shepherd se rapproche sans doute un peu plus d’une ambiance à la Spirit of the North. Alors certes, il est toujours question de conduire des moutons à bon port, et en l’occurrence ici dans un refuge secret, mais la composante aventure nous livre donc une autre tonalité. De plus, montagnes et vallées semblent affectées par une menace étrange que seul notre brave toutou peut arrêter. Un périple que nous ne pourrons entamer qu’en 2027, normalement.

Intergalactic: The Heretic Prophet

Date de sortie : Inconnue (Rumeur 2027)

Inconnue (Rumeur 2027) Plateformes : PlayStation 5

Exclusivité PlayStation de grande envergure, Intergalactic: The Heretic Prophet représente aussi et surtout une page tournée pour Naughty Dog, qui s’est longtemps enlisé dans The Last of Us et ses multiples rééditions ou re-sorties via des packs. Le virage s’est effectué pour sûr du côté de l’univers puisque nous allons voyager dans l’espace via un bond de plusieurs millénaires dans le futur, et côté gameplay, eh bien on nous promet « le gameplay le plus profond » de l’histoire du studio. Ce qui est certain, c’est que l’on suivra la chasseuse de primes A. Mun, en galère sur la planète Sempiria alors qu’elle souhaitait traquer une cible. En ce qui concerne la date de sortie, il faudra pour l’instant se contenter d’un « mi-2027 » évoqué en interne selon Jason Schreier, alors que le studio a déjà dû recourir à des heures supplémentaires obligatoires.

Marvel Tōkon: Fighting Souls!

Date de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC – PlayStation 5

Annoncé à l’été 2025, Marvel Tōkon: Fighting Souls! est l’ambitieux jeu de baston dans l’univers de Marvel, avec à la baguette un expert du genre : Arc System Works. On nous proposera du 4v4 parmi un roster de super-héros très riche sur le papier, mais au nombre de personnages confirmés encore bloqué à huit, dont Captain America, Tornade, Iron Man ou Spider-Man. Les combats prendront place dans des arènes reprenant des lieux emblématiques des comics avec transitions d’un décor à l’autre. Fort de deux sessions bêta dans les pattes et objet d’encore pas mal de travail, il parait osé de dire que le jeu sortira en 2026, même si on aura justement des nouvelles sur des combattants supplémentaires. La patience semble donc de mise.

Sea of Remnants

Date de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC – PlayStation 5 – iOS – Android

Sea of Remnants fait partie des nombreux free-to-play de l’article, en notant qu’il touche à l’univers de la piraterie, ce qui n’est pas si courant pour le modèle. Joker Studio nous embarque dans un monde où émerge la cité d’Orbtopia, ville portuaire animée et carrefour des aventuriers. Nous dirigeons un marin amnésique en quête de souvenirs, et qui va devoir se constituer un équipage et explorer les eaux à la recherche de trésors et d’aventure. Un gameplay tour par tour agrémenté d’une mécanique de roulette, des mini-jeux comme de la cuisine ou des parties de carte, et une tonne de jauges à remplir rythmeront notre progression. Maintenant, avec une alpha lancée en février, l’horizon de sortie est encore flou.

Neverness to Everness

Date de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC – PlayStation 5 – iOS – Android

L’équipe derrière Tower of Fantasy récidive avec Neverness to Everness. Autre free-to-play, autre gacha, même, mais on quitte un univers science fantasy pour une ambiance bien plus urbaine et contemporaine. Hotta Studio a en effet concocté un open world coloré au sein duquel on contrôlera un groupe de quatre personnages dont un actif. Au menu, des combats, bien sûr, mais aussi du pilotage et de la customisation de voiture. Reste ensuite toute la dimension gacha qui vient avec, et l’addiction que cela implique. Sans pouvoir dire à l’instant T s’il sortira en 2026, il fait tout de même partie des titres pressentis pour cette année.

Never’s End

Date de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC – PlayStation 5

Posséder quelqu’un, si c’est pour le bien de toutes et tous, alors on a le droit non ? Telle est la principale faculté articulant le gameplay (et la moralité) au cœur de Never’s End. Ce RPG tactique au tour par tour nous autorise en effet à prendre possession de villageois grâce à un esprit guerrier immortel, afin de renverser le cataclysme ayant frappé le monde. Sauf qu’en procédant ainsi, les vies manipulées seront irrévocablement sacrifiées… Ce n’est pas tout, utiliser le terrain et manipuler la météo ou les éléments seront autant de cordes à notre arc. Bref, pas mal de possibilités pour arriver à nos fins, et probablement des issues différentes en conséquence.

Exiledge

Date de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC – PlayStation 5

Dans le label « Hero Project », initiative de PlayStation soutenant des studios issus de diverses régions du globe, pas mal de titres à venir sont conçus en Chine. Exiledge, un third-person shooter dont on entend parler depuis plusieurs années, a refait surface lors du dernier ChinaJoy 2025 avec une démonstration de gameplay, signe que le développement avance. On rappelle qu’ici on incarnera Alter dans une aventure hack and slash qui l’amènera à se battre aux côtés de Zora, une jeune femme mystérieuse, afin de sauver le monde d’un cycle éternel.

Daba: Land of Water Scar

Date de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PlayStation 5

À bien y repenser, nous avons jusque-là parlé d’un seul Souls-like. C’était sans compter sur Daba: Land of Water Scar, un action-RPG du studio chinois Dark Star. Nous dirigerons une poupée d’argile à l’apparence humanoïde, lancée dans une aventure épique à travers un monde semi-ouvert nous faisant visiter temples, ruines et autres décors hostiles. Sur les rails depuis 2023, on ne peut pas dire que l’on croule sous les images de gameplay et les news, mais comme son voisin du dessus, il a montré signe de vie durant le ChinaJoy 2025. Alors peut-être que 2026 nous réserve davantage d’éléments à se mettre sous la dent.

Loulan: The Cursed Sand

Date de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC – PlayStation 5

Toujours via le programme PlayStation China Hero Project, Loulan: The Cursed Sand embrasse le genre de l’action-RPG, mis en scène par une vue isométrique. Une proposition qui pourrait être grossièrement définie comme un mélange entre Prince of Persia et les God of War de l’époque PS2/PS3. Dans ce titre de ChillyRoom, nous serons aux commandes d’un guerrier maudit capable de manipuler le pouvoir des sables, un atout aussi utile en combat que lors des puzzles auxquels nous nous verrons confrontés. Notre mission consistera à arpenter le pan chinois de l’ancienne route de la soie, alors que le royaume de Loulan est soumis au chaos.

Enci’s Solution

Date de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC – PlayStation 5

Cette fois, direction la branche MENA (Middle East North Africa) Hero Project du programme de Sony. Enci’s Solution se présente comme un platformer narratif en 2,5D dans lequel nous contrôlerons Ji’We, une sorte d’être surnaturel parcourant l’hostile planète Regalia, dans le but de sauver un ami qui lui est cher. Accompagné d’un petit drone appelé Enci, notre héros sera amené à se dépatouiller dans des zones souvent truffées de pièges et d’obstacles, lorsqu’il ne s’agira pas de faire face à des menaces robotiques.

A Cat’s Manor

Date de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC – PlayStation 5

Quand on voit le titre, a-t-on besoin d’en dire plus ? Bon, allons-y quand même. A Cat’s Manor nous coince dans une demeure occupée par une famille qui n’aurait rien à envier aux Baker de Resident Evil 7, toutes proportions gardées évidemment. Car ici, et bien que sanglant, le ton est un peu plus « mignon » et spooky. Un décor planté pour y mener une vie de chat pas comme les autres, puisqu’il va falloir s’échapper du manoir au rythme de séquences de puzzle et de craft. Notre minou devra aussi se démener face à des dangers mortels. où la discrétion et la malice seront parfois préférables aux oppositions frontales.

Mukti

Date de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC – PlayStation 5

Le jeu vidéo a été, est et restera un formidable outil pour traiter de thématiques, qu’elles soient plus ou moins abordées habituellement ailleurs. Mukti, jeu d’aventure narratif du studio underDOGS, souhaite nous sensibiliser au traffic d’êtres humains, problématique particulièrement rencontrée en Inde. Dans la peau de la jeune Arya, nous allons nous mettre à la recherche de son grand-père disparu. En guise de piste principale, elle décide de mener l’enquête au musée dont il était propriétaire. Là-bas, elle se rend compte très vite que quelque chose cloche. L’aventure va donc nous amener à trouver des réponses, en misant sur l’exploration, une immersion visuelle et une ambiance soignée qui livrera ses moments angoissants.

SURI: The Seventh Note

Date de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC – PlayStation 5

Ultime page PlayStation Hero Project avec un dernier titre indien. SURI: The Seventh Note est un jeu de plateforme en 2D dont le gameplay se focalise sur le rythme. Dans une aventure se déroulant sur l’île de Suri, nous accompagnerons la jeune Ajira dans une quête visant à résoudre une anomalie rythmique frappant le monde. Les environnements ainsi que nos déplacements seront donc constamment influencés par des musiques aux rythmes variés. Il va donc falloir tendre l’oreille au mieux pour progresser dans ce périple qui, au passage, ne semble pas contenir de combat, ça fait du bien.

About Fishing

Date de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC – PlayStation 5

Si comme beaucoup vous vous réjouissez de l’essor des jeux indé adoptant l’esthétique « moche » de la première PlayStation et notamment ses personnages au visage JPG étalé sur des polygones grossiers, About Fishing est fait pour vous. Et si l’incroyable et décalé Artic Eggs vous a saisi, alors ne réfléchissez même plus. C’est en effet un nouveau jeu de The Water Museum que nous accueillerons sur nos écrans à une date encore inconnue. Conçu sur la base d’un amour cultivé envers Shenmue et SEGA Bass Fishing, cette étrangeté indé se repose finalement sur un concept d’une simplicité redoutable : pêcher, vendre ses trouvailles et améliorer son équipement pour encore mieux pêcher. À moins que les rencontres faites avec divers personnages et la découverte d’un mystère ne viennent perturber tout cela…

4:LOOP

Date de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC – PlayStation 5

Bad Robots, ce n’est plus uniquement en partie la société derrière la série Lost, et dont le petit jingle mignon doit certainement avoir traversé votre tête en lisant le nom. Depuis plusieurs années, la société de J.J. Abrams a en effet lancé une division jeu vidéo, Bad Robots Games. Et le premier jeu du studio, 4:LOOP, ne s’est révélé qu’en décembre 2025. Le titre est assez évocateur puisqu’il nous proposera de prendre part à des parties en multijoueur jusqu’à quatre, dans un style shooter tactique en coopération arrosé d’un système de cycle. Le but sera de mettre fin à une invasion alien en enchaînant encore et encore des missions pour faire mieux, améliorer son équipement et espérer vaincre les boss des trois actes au sein desquels nous serons plongés.

Ananta

Date de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC – PlayStation 5 – iOS – Android

Ce qui est intéressant avec les gacha et/ou free-to-play, c’est qu’on observe jusqu’où ils décident d’aller au niveau de leurs inspirations et de leurs mécaniques de gameplay, afin de se démarquer. Notre concurrent ici, c’est Ananta, réussissant à mélanger GTA et Marvel’s Spider-Man (dont les pouvoirs symbiotiques de Spidey). Annoncé en 2023, l’action-RPG de Thunder Fire et NetEase a tout de même précisé l’an dernier qu’il ne serait pas un gacha, ce qui finalement le démarque des autres. Pour le reste, baston, gunfights et courses-poursuites en voiture nous attendent dans ce vaste monde ouvert.

Azur Promilia

Date de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC – PlayStation 5 – iOS – Android

Ça ne manquait pas vraiment de Genshin-like mais après tout pourquoi un univers déjà présent avant le mastodonte de miHoYo ne voudrait pas se tailler une part du gâteau ? Azur Promilia est le prochain free-to-play de Manjuu, bien qu’il tente de s’éloigner un peu des jeux Azur Lane avec un univers fantasy. Si vous avez jeté un œil aux autres titres du genre énoncés dans cette liste, vous connaissez la chanson : de l’action-RPG, plusieurs personnages jouables, et un temps de jeu qui voudra aspirer votre âme. Petite particularité ici, la présence d’une mécanique entre Pokémon et Palworld, où des créatures pourront nous aider pour tout un tas de choses.

Arrivés au terme du listing, reconnaissons que nous avons de quoi voir venir du côté de Sony, même si 97% des jeux se situent du côté de la PlayStation 5 et que plus de la moitié ne dispose pas de date de sortie ou, au mieux, compte simplement sur une fenêtre théorique. Le pire étant que nous n’avons pas parlé de tout, principalement parce que nous n’avons pas particulièrement eu de nouvelles sur les jeux en question, comme Convallaria et ses ennuis juridiques, le free-to-play Ballad of Antara, ou des titres Hero Project tels que Brocade-Clad Guard ou Red Bandits. Aussi, il peut s’agir d’une production dont l’actualité s’animera notoirement dans un futur lointain. On pense surtout à Physint, de Kojima Productions.