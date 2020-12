Le premier projet de Bokeh Game Studio sera un jeu d’action-aventure avec des éléments d’horreur

Il y a quelques jours, on apprenait que Keiichiro Toyama, le créateur de Silent Hill et Gravity Rush, avait fondé un nouveau studio baptisé Bokeh Game Studio, qui commençait tout juste à plancher sur son premier projet. Et si on est pas prêt de voir ce dernier avant des années, on a droit à quelques informations sur la nature du jeu rapportées par IGN.

Un prototype qui prend forme

Keiichiro Toyama avait déjà déclaré être en train de travailler sur un jeu d’action-aventure, mais il nous donne aujourd’hui plus de précisions sur l’univers du titre. Comme on peut s’y attendre de la part de celui qui a participé à la naissance de Silent Hill, ce titre aura des éléments d’horreur, qui ne seront pas extrêmes pour autant :

« Nous nous efforcerons d’en faire une expérience de divertissement la plus large possible, plutôt qu’un jeu d’horreur hardcore. »

On peut donc s’attendre à un jeu d’ambiance horrifique, avec un gameplay orienté action-aventure, qui se veut être accessible au plus grand nombre malgré son univers inquiétant.

Cela étant dit, il précise à nouveau que le projet est encore à son stade de prototype, et qu’il ne sortira pas avant environ trois ans. Rendez-vous donc en 2023 pour voir le résultat.