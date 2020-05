Prévu initialement en février et ensuite ce vendredi 15 mai, Marvel’s Iron Man VR verra finalement le jour en été. En effet, Sony a annoncé la nouvelle par l’intermédiaire d’un tweet sur son compte officiel et la date de sortie est donc calée au 3 juillet prochain.

Une expérience complète sur PSVR

Le titre est, selon Sony, une expérience de jeu complète dans laquelle vous aurez le contrôle du célèbre Tony Stark et pas seulement une courte aventure sur rails. Vous devrez vraisemblablement effectuer tout un tas de missions les plus périlleuses les unes que les autres en plus de pouvoir personnaliser l’armure de votre héros. Rendez-vous donc en été pour voir ce qu’il en est vraiment et espérons que Marvel’s Iron Man VR soit à la hauteur de la licence Marvel et plus fourni que les extraits du trailer d’annonce.