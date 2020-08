Marvel’s Iron Man VR : Une grosse mise à jour et un New Game+

Relativement attendu par les fans de l’univers de Marvel, à qui les développeurs promettaient quelques merveilles, Marvel’s Iron Man VR sortait début juillet, après deux reports. Bien qu’il ne soit pas mauvais, comme en témoigne notre test, le titre se dotait de quelques problèmes suffisamment imposants pour ternir l’expérience de jeu. Avec la mise à jour de cette semaine, certains d’entre eux vont disparaître !

Une MAJ qui ne nous prend pas pour des pigeons

Comme pour faire patienter les fans en douceur avant la parution de Marvel’s Avengers dans deux petites semaines, le titre se dotait ce vendredi d’une mise à jour plutôt conséquente. Vous pouvez d’ailleurs en retrouver le détail exhaustif à cette adresse. Histoire de vous épargner cette lecture entièrement dans la langue de Shakespeare, revenons ensemble sur les points majeurs à retenir. Et autant le dire, ils ne manquent pas d’intérêt.

En effet, non content de corriger une poignée de bugs, comme le ferait tout bon patch, celui-ci apporte son lot de grosses nouveautés. Avec pour commencer un mode New Game+ pour prolonger l’expérience de jeu, ainsi qu’un mode de difficulté Ultimate. Mais aussi de nouvelles armes et armures. Pour finir, les temps de chargement, gros point noir du jeu à sa sortie, ont été réduits. Un beau petit lot de bonnes choses en somme.

Si vous possédez Marvel’s Iron Man VR, vous pouvez dès à présent le mettre à jour pour bénéficier de ces nouveautés.