Meta rachète trois studios, dont Armature (Resident Evil 4 VR) et Camouflaj (Marvel’s Iron Man)

Meta a organisé une conférence hier dans laquelle on a pu découvrir ses ambitions autour de la réalité virtuelle, le nouveau cheval de bataille de l’entreprise de Mark Zuckerberg, matérialisé par la sortie du Meta Quest Pro. Pour réaliser ces objectifs, Meta compte bien s’entourer de plus en plus d’équipes spécialisées dans le domaine, et puisque c’est à la mode, l’entreprise s’est mise elle aussi à racheter des studios de jeux vidéo. Meta a donc mis la main sur trois studios spécialisés dans la VR, et pas des moindres.

Meta fait le plein de studios

On commence par ce qui est sans doute le moins connu des trois, à savoir Twisted Pixel, à qui l’on doit des titres comme The Gunstringer ou Wilson’s Heart.

Le nom d’Armature Studio vous sera peut-être un peu plus familier. C’est ce studio que l’on retrouvait derrière Resident Evil 4 VR, qui avait justement fait les belles heures du Meta Quest 2. Armature a aussi récemment réalisé Where the Heart Leads.

Enfin, Meta a annoncé le rachat de Camouflaj, un studio qui a gagné sa renommé grâce à Marvel’s Iron Man VR. Autant dire que Meta ne s’est donc pas privé pour confirmer dans la foulée que Marvel’s Iron Man VR allait débarquer sur l’Oculus Store dès le 3 novembre prochain. Vous pourrez donc enfiler votre Meta Quest 2 très prochainement et vous prendre pour Tony Stark.