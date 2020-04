Sony repousse également la sortie de Marvel’s Iron Man VR

Parmi le catalogue de Sony, The Last of Us Part II n’est pas le seul jeu à être repoussé à cause du Coronavirus, Marvel’s Iron Man VR en fait également les frais.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve.

— PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020