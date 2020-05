Marvel’s Iron Man VR passe gold

Repoussé à deux reprises en janvier et en avril, Marvel’s Iron Man VR ne sera pas reporté une troisième fois puisque le jeu est passé gold.

L’information a été officialisée par le studio de développement Camouflaj sur son compte Twitter officiel. Les joueurs pourront donc incarner le célèbre Tony Stark dans une aventure inédite et complète en réalité virtuelle le 3 juillet prochain sur PlayStation VR. Notez qu’une démo est disponible sur le casque de Sony depuis la semaine dernière afin que vous puissiez avoir un aperçu de ce que le titre a dans le ventre.

After years of hard work, we are proud to announce that MARVEL’S IRON MAN VR has officially gone gold! We can’t wait for everyone to #SuitUp when the game releases exclusively for PlayStation VR on July 3. pic.twitter.com/NZnsG12Pgy

