Invincible VS présente son mode Histoire ambitieux qui se présente comme un épisode bonus de la série animée

Un épisode avec un peu plus de budget

C’est justement ce mode Histoire qui est au cœur de la nouvelle bande-annonce d’Invincible VS. Il nous racontera un récit inédit censé se dérouler en parallèle des derniers épisodes de la saison 3, avec une sorte de réalité alternative dans laquelle les héros de la Terre doivent s’unir pour confronter les Vultrimites menés cette fois-ci par Omni-Man. Le studio Quarter Up veut nous présenter cela comme un véritable épisode jouable, qui est justement écrit par Helen Leigh, scénariste sur la série animée, et adoubé par Robert Kirkman, créateur de la licence.

Visuellement, le résultat semble être à la hauteur avec une mise en scène très dynamique (que la série animée pourrait même envier). On retrouvera même certaines voix de la série, avec J.K. Simmons (Omni-Man), Gillian Jacobs (Atom Eve) ou encore Jason Mantzoukas (Rex Splode), même si ce dernier ne prêtera sa voix au personnage que durant les cinématiques, les autres répliques étant assurées par Ryan Goldsher. Steven Yeun laisse sa place de Mark Grayson à Aleks Le, mais le ton est tellement similaire que l’illusion est presque parfaite.

Invincible VS sera disponible dès le 30 avril 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.