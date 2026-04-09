Invincible VS : La bêta ouverte du jeu est désormais disponible jusqu’au 12 avril
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Rédigé par Jordan
Si regarder Mark combattre les Vultrimites dans la saison 4 d’Invincible sur Prime Vidéo ne vous suffit pas, vous pouvez désormais prendre en main le super-héros et d’autres personnages de la série pour combattre vous-mêmes. La bêta ouverte d’Invincible VS est désormais active, et c’est là votre dernière chance de tester le jeu gratuitement avant sa sortie.
10 personnages jouables dans cette bêta
La bêta ouverte d’Invincible VS vient tout juste de démarrer sur PlayStation 5 et Xbox Series, et sera active jusqu’au dimanche 12 avril à 6 heures du matin en France. Au programme de cette bêta, trois modes de jeu, avec le mode Tutoriel pour apprendre les bases, le mode Entraînement pour pousser un peu plus l’échauffement, et enfin le mode Classé pour se mesurer au monde entier dans 6 arènes et espérer terminer dans les 20 premiers pour décrocher le titre de « Beta Beasts » dans le générique du jeu final.
10 personnages sont ici jouables sur les 18 que le jeu proposera, avec :
- Mark Grayson (Invincible)
- Atom Eve
- Bulletproof
- Thula
- Rex Splode
- Battle Beast
- Omni-Man
- Robot
- Monster Girl
- Allen l’Alien
De plus, si vous participez à cette bêta, vous recevrez un costume gratuit pour Omni-Man, qui est le look qu’il arbore dans la saison 4 de la série animée (c’est-à-dire son costume habituel mais délabré, avec cheveux plus longs et pieds nus).
Invincible VS sera disponible dès le 30 avril 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.
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Date de sortie : 30/04/2026