Invincible VS : La bêta ouverte du jeu est désormais disponible jusqu’au 12 avril

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Si regarder Mark combattre les Vultrimites dans la saison 4 d’Invincible sur Prime Vidéo ne vous suffit pas, vous pouvez désormais prendre en main le super-héros et d’autres personnages de la série pour combattre vous-mêmes. La bêta ouverte d’Invincible VS est désormais active, et c’est là votre dernière chance de tester le jeu gratuitement avant sa sortie.

Invincible VS

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Invincible VS
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Date de sortie : 30/04/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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