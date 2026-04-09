Invincible VS : La bêta ouverte du jeu est désormais disponible jusqu’au 12 avril

10 personnages jouables dans cette bêta

La bêta ouverte d’Invincible VS vient tout juste de démarrer sur PlayStation 5 et Xbox Series, et sera active jusqu’au dimanche 12 avril à 6 heures du matin en France. Au programme de cette bêta, trois modes de jeu, avec le mode Tutoriel pour apprendre les bases, le mode Entraînement pour pousser un peu plus l’échauffement, et enfin le mode Classé pour se mesurer au monde entier dans 6 arènes et espérer terminer dans les 20 premiers pour décrocher le titre de « Beta Beasts » dans le générique du jeu final.

10 personnages sont ici jouables sur les 18 que le jeu proposera, avec :

Mark Grayson (Invincible)

Atom Eve

Bulletproof

Thula

Rex Splode

Battle Beast

Omni-Man

Robot

Monster Girl

Allen l’Alien

De plus, si vous participez à cette bêta, vous recevrez un costume gratuit pour Omni-Man, qui est le look qu’il arbore dans la saison 4 de la série animée (c’est-à-dire son costume habituel mais délabré, avec cheveux plus longs et pieds nus).

Invincible VS sera disponible dès le 30 avril 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.