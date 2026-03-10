Invincible VS tiendra une bêta ouverte du 9 au 11 avril sur console tandis qu’Allen l’Alien rejoint le roster

Bon coup de pied, bon œil

Le casting est bientôt complet pour Invincible VS, qui enregistre aujourd’hui l’arrivée d’Allen l’Alien. Connu pour être un personnage particulièrement comique, le natif de la planète Unopa n’est pas à sous-estimer lorsqu’il s’agit de faire parler les poings.

Sa vidéo de présentation de gameplay montre très bien le type de combattant auquel on a affaire. Allen l’Alien va miser sur ses muscles démesurés afin de nous proposer un gameplay basé sur la force brute. Comme d’habitude, on peut voir également au terme du trailer un finish move des plus sanglants pour terminer en beauté.

Seulement, contrairement aux révélations régulières de nouveaux personnages, nous apprenons une autre bonne nouvelle concernant le développement du jeu. Invincible VS va avoir droit à sa bêta ouverte. Elle comprendra 10 personnages sur les 16 connus (et sur les 18 qui seront là au total au lancement) : Thula, Robot, Battle Beast, Omni-Man, Allen l’Alien, Invincible, Atom Eve, Rex Splode, Monster Girl et Bulletproof.

Les affrontements en 3v3 pourront être testés au sein de six arènes, dont les montagnes de l’Himalaya ou encore la Lune, parmi les décors les plus exotiques. La bêta ouverte d’Invincible VS se tiendra du 9 au 11 avril sur PS5 et Xbox Series. Le jeu est quant à lui toujours attendu pour le 30 avril sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5 et Xbox Series.