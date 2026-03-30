Invincible VS : Conquest est le dernier personnage du casting, deux DLC déjà annoncés

Conquest vient prendre sa revanche

C’est donc Conquest qui complète le roster d’Invincible VS. L’un des Vultrimites les plus féroces et les plus impitoyables (c’est dire vu le niveau de cruauté de ce peuple) viendra donc filer quelques coups de boule à Mark et ses collègues terriens, comme on peut le voir dans cette vidéo.

De plus, cette dernière bande-annonce précise également l’identité des deux premiers personnages prévus (il y en aura quatre au total) dans le Season Pass du jeu. Il s’agira donc d’Universa, récemment aperçue dans la série animée, et de l’Immortel, l’un des membres emblématiques des Gardiens du Globe, qui devraient tous les deux débarquer dans le courant de l’été. On imagine donc qu’il faudra encore attendre pour que Thragg rejoigne le casting.

Invincible VS sera disponible dès le 30 avril 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Rappelons qu’une bêta ouverte aura lieu sur PS5 et Xbox Series du 9 au 11 avril prochain.