Invincible VS : Conquest est le dernier personnage du casting, deux DLC déjà annoncés
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Rédigé par Jordan
La saison 4 d’Invincible bat son plein sur Prime Video en ce moment, et les fans de la série auront droit à une double dose de Mark Grayson et compagnie lorsque Invincible VS sera disponible. La sortie du jeu se rapproche à grands pas, c’est pourquoi il était nécessaire de dévoiler le line-up complet des personnages jouables. On sait désormais qui sera le dernier membre du casting, et c’est sans surprise l’un des antagonistes les plus féroces de la série.
Conquest vient prendre sa revanche
C’est donc Conquest qui complète le roster d’Invincible VS. L’un des Vultrimites les plus féroces et les plus impitoyables (c’est dire vu le niveau de cruauté de ce peuple) viendra donc filer quelques coups de boule à Mark et ses collègues terriens, comme on peut le voir dans cette vidéo.
De plus, cette dernière bande-annonce précise également l’identité des deux premiers personnages prévus (il y en aura quatre au total) dans le Season Pass du jeu. Il s’agira donc d’Universa, récemment aperçue dans la série animée, et de l’Immortel, l’un des membres emblématiques des Gardiens du Globe, qui devraient tous les deux débarquer dans le courant de l’été. On imagine donc qu’il faudra encore attendre pour que Thragg rejoigne le casting.
Invincible VS sera disponible dès le 30 avril 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Rappelons qu’une bêta ouverte aura lieu sur PS5 et Xbox Series du 9 au 11 avril prochain.
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Date de sortie : 30/04/2026