Powerplex vient se venger des super-héros dans Invincible VS

Un méchant sous hauite tension

Comme beaucoup de monde dans l’univers d’Invincible, ou en tout cas celles et ceux qui vivent près des zones remplies de personnages ayant développé des super-pouvoirs, la vie de Scott Duval n’a pas été de tout repos. Suite à la perte de sa sœur et de sa nièce, il voue une certaine haine envers notre bon vieux Mark Grayson, qu’il tient responsable de leur mort.

C’est sous les traits du super-vilain Powerplex qu’il compte assouvir cette vengeance, en disposant de pouvoirs assez particuliers qui lui permettent de déchaîner de grandes décharges électriques après avoir amassé assez d’énergie cinétique. Il figurera donc au sein du casting d’Invincible VS, et on le découvre dans cette nouvelle bande-annonce dans laquelle il prend un malin plaisir à électrocuter Mark et ses collègues. Allez maintenant savoir qui viendra compléter le casting du jeu, même si on met toujours une pièce sur Conquest et Thragg.

Invincible VS sera disponible dès le 30 avril 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.