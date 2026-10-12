Invincible VS : Le prochain personnage DLC du jeu n’est autre que Spider-Man… ou presque

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Invincible VS n’a pas eu le succès escompté et Quarter Up survit visiblement avec une équipe très réduite pour assurer le suivi du jeu. Autant dire qu’on ne s’attend pas à un deuxième Season Pass, sauf miracle. C’est pourquoi on reste assez étonnés de voir qui sera le dernier personnage qui viendra conclure le Season Pass en cours, loin de celui auquel les fans s’attendaient.

Invincible VS // Source : Skybound

Il fait tout comme le vrai, mais avec un autre costume

Désolé pour le titre qui invite fortement au clic, mais il n’est pas si éloigné de la vérité. Invincible VS va presque accueillir Spider-Man dans ses rangs, puisque le dernier personnage du Season Pass sera Agent Spider. Vous avez probablement vu ce personnage apparaître très brièvement dans la série animée Invincible lorsque plusieurs univers se mêlaient, et il ne vous aura pas échappé qu’Agent Spider est une copie parfaite de Spider-Man.

En réalité, Mark a bien croisé le vrai Spider-Man durant un crossover (et pas que), mais obtenir les droits pour une apparition du Tisseur dans la série animée s’est révélé plus compliqué. C’est pourquoi Agent Spider est né, histoire de faire un clin d’œil aux comics sans pour autant chercher à conclure un partenariat pour montrer Spider-Man dans le show (les droits étant partagés entre Sony et Marvel, un vrai casse-tête).

Il en est de même pour Invincible VS. Obtenir les droits pour Spider-Man est sans doute un enfer et Marvel n’a pas forcément d’intérêt à voir son super-héros le plus lucratif aller se balader dans un autre jeu de combat quand Marvel Tokon existe déjà.

Skybound a donc décidé de mettre en avant Agent Spider, qui sera disponible en jeu dès cet hiver en compagnie d’une nouvelle arène et d’un nouveau mode de jeu. Alors oui, visiblement pas de Thragg à l’horizon, ce qui pourra surprendre, mais Quareter Up avait peut-être des plans pour lui pour la deuxième année de support. Affaire à suivre.

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Jaquette d'Invincible VS
Invincible VS
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Date de sortie : 30/04/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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