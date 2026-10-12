Invincible VS : Le prochain personnage DLC du jeu n’est autre que Spider-Man… ou presque

Il fait tout comme le vrai, mais avec un autre costume

Désolé pour le titre qui invite fortement au clic, mais il n’est pas si éloigné de la vérité. Invincible VS va presque accueillir Spider-Man dans ses rangs, puisque le dernier personnage du Season Pass sera Agent Spider. Vous avez probablement vu ce personnage apparaître très brièvement dans la série animée Invincible lorsque plusieurs univers se mêlaient, et il ne vous aura pas échappé qu’Agent Spider est une copie parfaite de Spider-Man.

En réalité, Mark a bien croisé le vrai Spider-Man durant un crossover (et pas que), mais obtenir les droits pour une apparition du Tisseur dans la série animée s’est révélé plus compliqué. C’est pourquoi Agent Spider est né, histoire de faire un clin d’œil aux comics sans pour autant chercher à conclure un partenariat pour montrer Spider-Man dans le show (les droits étant partagés entre Sony et Marvel, un vrai casse-tête).

Il en est de même pour Invincible VS. Obtenir les droits pour Spider-Man est sans doute un enfer et Marvel n’a pas forcément d’intérêt à voir son super-héros le plus lucratif aller se balader dans un autre jeu de combat quand Marvel Tokon existe déjà.

Skybound a donc décidé de mettre en avant Agent Spider, qui sera disponible en jeu dès cet hiver en compagnie d’une nouvelle arène et d’un nouveau mode de jeu. Alors oui, visiblement pas de Thragg à l’horizon, ce qui pourra surprendre, mais Quareter Up avait peut-être des plans pour lui pour la deuxième année de support. Affaire à suivre.