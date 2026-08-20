Avant son annulation, la majorité de Naughty Dog travaillait sur le jeu multijoueur The Last of Us, et pas sur Intergalactic

Un gros projet à la fois pour les équipes de Naughty Dog

En revenant sur le reboot d’Horizon Hunters Gathering, le journaliste Jason Schreier a souhaité faire un point sur l’état des jeux service chez Sony, afin d’offrir une plus large vision de ce qu’il se passe au sein du constructeur aujourd’hui. Il est donc revenu en vidéo sur le cas du jeu multijoueur Naughty Dog, annulé avant même d’être officiellement présenté.

Le journaliste de Bloomberg a voulu écarter une idée reçue à propos de cette annulation, en affirmant qu’avant la mise à mort du projet, Naughty Dog travaillait en grande majorité sur ce jeu, tandis qu’Intergalactic ne comptait qu’une petite équipe :

« Beaucoup de personnes travaillaient sur ce jeu chez Naughty Dog. Il me semble que les gens pensent que ce n’était qu’un projet annexe pendant que la majorité du studio travaillait sur Intergalactic, mais non. C’est l’inverse. Intergalactic n’a eu accès à la majorité des équipes qu’après l’annulation du jeu multijoueur The Last of Us, et ce n’est qu’après que beaucoup de personnes sont venues travailler sur Intergalactic. »

Il est normal qu’un projet bénéficie en premier lieu d’une petite équipe avant qu’elle ne gonfle pour l’étape de la production, même pour des projets aussi énormes, mais voir Naughty Dog gaspiller autant d’efforts humains aura sans doute de quoi faire grincer des dents. D’autant plus avec un Intergalactic qui se fait toujours attendre et qui pourrait être la cause d’un crunch majeur au sein du studio dans les mois à venir.