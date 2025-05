Tenjutsu : Le développeur solo de Deepnight Games, Sébastien Benard, nous parle de son roguelike au cours d’un journal de développeur

Quand John Wick et les arts martiaux rencontrent le rogue

Imaginez que le savoir-faire d’un homme ayant été le concepteur d’un des meilleurs roguelike de l’Histoire rencontre l’idée de retranscrire la frénésie des films d’arts martiaux. Eh bien c’est le pitch derrière Tenjutsu, le futur projet de Sébastien Benard. On vous en a déjà parlé le jour de son annonce il y a bientôt un an, mais qui de mieux que le créateur lui-même pour détailler les intentions et les objectifs derrière cette création.

Issue d’une game jam, l’idée de Tenjutsu part donc d’une scène de John Wick aussi brutale que fluide, sensation que Sébastien Benard rêvait de retranscrire dans un jeu. En résulte un roguelike où l’on contrôle une yakuza renégate partie à l’assaut de quatre syndicats du crime installés dans la ville de Jardin Secret.

Le but est de ne laisser aucun temps mort durant les combats, en permettant des contrôles très fluides et un usage des armes ennemis ou objets du décor. Un hommage aux œuvres telles que John Wick, Kung-Fu Hustle ou Cowboy Bebop.

L’autre ingrédient majeur de Tenjutsu est sans aucun doute sa partie gestion de quartiers. À force de combattre, on gagne de l’argent. Et avec cet argent, il sera possible d’investir dans les restaurants, magasins et autres systèmes de sécurité du quartier de notre choix. Ainsi, toutes les autres runs deviendront plus simples. Roguelike, mais aussi roguelite donc. Il y a encore beaucoup de travail pour Deepnight Games, mais le cocktail fait très envie.

Tenjutsu arrivera en 2026 sur PC et consoles.