Depuis sa création, [email protected] est une sorte de concentration de talents bénéficiant des ressources d’Xbox pour les aider en terme de portage, d’informations ou encore concernant les financements. Divers jeux ont déjà intégré la bannière [email protected] dernièrement comme Hoa, Adios, A Space for the Unbound, The tale of Bistun, Tunche ou encore Wayward Strand tandis que l’ensemble de ces plus de 30 jeux concernant désormais plus de 100 développeurs à travers le monde.

La paroles aux sous-représentés

Voilà comment [email protected] présente son programme d’accélération des développeurs ou DAP en anglais présenté en mars dernier. Aujourd’hui, nous avons fait la connaissance de 11 jeux intégrant ce nouveau programme bénéficiant de ressources et d’expertise assurant leur créativité, leur pérennité mais aussi leur originalité.

Despelote , un jeu d’aventure narratif basé sur le football croissant en Equateur dans les années 2000.

, un jeu d’aventure narratif basé sur le football croissant en Equateur dans les années 2000. Drag Her! , un parfait mélange entre jeu de combat frénétique et mise en scène amusante.

, un parfait mélange entre jeu de combat frénétique et mise en scène amusante. El Paso, Elsewhere , est un jeu de tir néo-noir dans lequel vous devez combattre des monstres dans un hôtel aux multiples dimensions, à venir cet automne.

, est un jeu de tir néo-noir dans lequel vous devez combattre des monstres dans un hôtel aux multiples dimensions, à venir cet automne. Stray Gods: The Roleplaying Musical , un musical pas mal aperçu durant cette semaine de conférences, mettant en scène de multiples stars du doublage notamment.

, un musical pas mal aperçu durant cette semaine de conférences, mettant en scène de multiples stars du doublage notamment. Naiad , un jeu d’exploration colorée, relaxante et minimaliste.

, un jeu d’exploration colorée, relaxante et minimaliste. Spirit Swap: Lofi Beats to Match-3 To , un jeu d’action-puzzle qui se déroule dans un monde luxuriant et narratif de démons sorciers.

, un jeu d’action-puzzle qui se déroule dans un monde luxuriant et narratif de démons sorciers. Island of Winds , un puzzle game en monde ouverts où vous rencontrerez des créatures issues du folklore islandais.

, un puzzle game en monde ouverts où vous rencontrerez des créatures issues du folklore islandais. Sonzai , représente un mélange entre jeu de combat et simulateur de vie.

, représente un mélange entre jeu de combat et simulateur de vie. Psychroma , un jeu narratif à défilement horizontal dans lequel vous incarnez un médium.

, un jeu narratif à défilement horizontal dans lequel vous incarnez un médium. Botany Manor , un puzzle game dans lequel vous incarnez un botaniste.

, un puzzle game dans lequel vous incarnez un botaniste. Slime Heroes, un RPG d’action coopératif avec du… slime.

D’autres jeux ont également été présentés à la communauté Xbox via des événements physiques internationaux Xbox Fan Fest, comme notamment Sopa (un jeu d’action-aventure avec des énigmes à résoudre dans des paysages sud-américains), Chessarama (un jeu d’échecs), Mexico, 1921. A DeepSlumber (une aventure narrative dans laquelle vous devrez résoudre l’assassinat du président Álvaro Obregón), Naiad et Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy (une aventure en point’n click). Plus d’informations sur l’ensemble de ces jeux avec même des questions posées directement aux développeurs sont à découvrir sur l’article (en anglais) du Xbox Wire.

De toutes nouvelles expériences indépendantes bientôt dans le Game Pass

La conférence Xbox Games Showcase Extended fut aussi le théâtre de présentation d’une dizaine de jeux supplémentaires, tous indépendants et signés sous la bannière [email protected], à venir prochainement dans le Xbox Game Pass. Pas mal de jeux intéressants et pour certains découverts lors de conférences cette semaine.

Techtonica , un mélange entre aventure et farming où les ressources de la faune vous donneront du carburant.

, un mélange entre aventure et farming où les ressources de la faune vous donneront du carburant. Little Kitty Big City , dans lequel un potit chat devra être conduit au sein de son appartement à travers une série de quêtes et d’énigmes.

, dans lequel un potit chat devra être conduit au sein de son appartement à travers une série de quêtes et d’énigmes. Another Crab’s Treasure , qui semble être un joli jeu tout mignon, mais s’avère être un action-RPG stimulant.

, qui semble être un joli jeu tout mignon, mais s’avère être un action-RPG stimulant. Galacticare , une sorte de Two Point Hospital mais dans l’espace.

, une sorte de Two Point Hospital mais dans l’espace. The Wandering Village , un jeu de simulation de ville construite sur le dos d’un animal errant géant, aperçu lors de plusieurs conférences cette semaine.

, un jeu de simulation de ville construite sur le dos d’un animal errant géant, aperçu lors de plusieurs conférences cette semaine. The Bookwalker , un jeu d’action narratif dans lequel vous incarnez un écrivain devenu voleur et capable de plonger dans les pages d’un livre.

, un jeu d’action narratif dans lequel vous incarnez un écrivain devenu voleur et capable de plonger dans les pages d’un livre. Harold Halibut , un jeu d’aventure fait à la main dans lequel tous les personnages que vous croiserez sont uniques et vous aideront à comprendre le sens du mot « maison ».

, un jeu d’aventure fait à la main dans lequel tous les personnages que vous croiserez sont uniques et vous aideront à comprendre le sens du mot « maison ». Neon White , un fast FPS coloré déjà connu de nos colonnes.

, un fast FPS coloré déjà connu de nos colonnes. Mineko’s Night Market, un jeu d’aventure et de simulation axé sur la narration célébrant la culture japonaise.

un jeu d’aventure et de simulation axé sur la narration célébrant la culture japonaise. Sea of Stars, un RPG au tour par tour rendant hommage aux jeux du genre.

Beaucoup d’informations et de nouveaux venus donc, plus d’informations et de visuels sur ces jeux à venir se trouvent dans l’article dédié (en anglais) sur le Xbox Wire.