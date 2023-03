Le programme [email protected] a jusqu’ici permis de mettre en avant de nombreux jeux indépendants grâce à un soutien financier de la part de Microsoft, qui annonce avoir investi plus de 4 milliards de dollars dans cette initiative en 10 ans. Une sacrée somme qui ne marque pourtant que le début des efforts du constructeur dans son envie de soutenir les créations indépendantes, puisque pour les 10 ans de la marque, des nouveautés ont été annoncées avec la mise en place d’un nouveau programme.

Une aide encore plus importante pour le milieu indépendant

Avant cela, on découvre que Microsoft change ses règles concernant la mise en place d’éditions physiques pour les jeux du [email protected]. Si l’on ne connaît pas encore tous les détails, le nombre de copies minimum imposé par Xbox devrait maintenant être plus faible, permettant ainsi à des partenaires d’envisager plus facilement la production d’éditions physiques sur Xbox. C’est pour cela que ces dernières années, beaucoup de jeux indépendants arrivent à obtenir des versions physiques sur PlayStation et sur Switch (comme Tunic), mais pas sur Xbox. Cela est donc amené à changer.

L’autre grande nouvelle concerne le [email protected] Developer Acceleration Program qui a pour but de « donner les ressources et les informations nécessaires aux créatrices et créateurs les moins représentés, pour qu’ils puissent partager leur créativité, leur sens de l’innovation et leur originalité sur Xbox ».

Cela facilitera notamment les portages des développeurs indépendants, la mise en place de prototypes ou encore l’accès à des informations pour s’instruire dans différents domaines. Le programme cherche aussi à mettre en avant les minorités avec des développeurs issus de la diversité, souvent sous-représentés dans cette industrie.

Une belle initiative qui devrait donc donner lieu à l’émergence de nombreux titres indépendants que l’on ne manquera pas de surveiller, et que Microsoft regardera avec attention pour venir nourrir son Game Pass.